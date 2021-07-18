En Holanda aseguran cocaína ¡disfrazada de carbón!

Autoridades de Holanda, en colaboración con la unidad de inteligencia de Irlanda, aseguraron un cargamento de cocaína, disfrazado como carbón, valuado en aproximadamente 35 millones de euros.

Los hechos ocurrieron el pasado jueves en el puerto de Rotterdam, Holanda, cuando se encontraron dos contenedores marítimos provenientes de Sudamérica, cargados con media tonelada de la droga con la intención de que ingresaran al país para su distribución.

Las autoridades portuarios detuvieron los cargamentos para su revisión, y se dieron cuenta de que habían aproximadamente dos mil bolsas de carbón vegetal, pero al realizar la revisión protocolaria con rayos x y perros rastreadores, se descubrió que algunas de estas bolsas contenían cocaína.

La droga fue analizada por autoridades holandesas, además del Forensic Science Ireland (Instituto Irlandés de Ciencias Forenses), que en sus primeros análisis señaló que llevará unos cuantos días extraer la cocaína del interior del carbón.

Además, autoridades señalaron que si logran descubrir el cargamento, habría aproximadamente media tonelada de la droga, que tendría un valor en el mercado negro de 35 millones de dólares.

The Garda Síochána, through the GNDOCB is leading in an investigation involving a significant international dimension, relating to suspected importation of cocaine into Europe and Ireland, in particular, from South America.



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Aún no hay detenidos por cargamento de cocaína

Por su parte, la Oficina Nacional de Drogas y Crimen Organizado señaló que la investigación seguirá su curso con la intención de dar con el paradero de los involucrados.

Michael O'Sullivan, jefe del Centro de Análisis y Operaciones Marítimas, que coordina las operaciones contra el tráfico de drogas en siete países de la Unión Europea, señaló que esta incautación asestará un golpe importante al grupo implicado en estas acciones.

Esta no es la primera vez que se asegura un cargamento de cocaína disfrazado como carbón en Europa, pues hace apenas un par de semanas en España se aseguraron 862 kilogramos de esta misma droga, oculta con la misma técnica.

En aquella ocasión, especialistas señalaron que se realizó un proceso químico complejo para realizar la "transformación", consiguiendo dar forma y color similares a los del carbón y eliminando el olor característico de la cocaína.

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