Acusan “delitos perfectos": Epigmenio Mendieta, abogado de los hermanos Farías Laguna, acusados de huachicol fiscal (VIDEO)

Manuel Roberto Farías Laguna, uno de los acusados de huachicol fiscal, envió una carta en la cual pide al gobierno federal que le permitan acceso a la carpeta de investigación en su contra.

Caso huachicol fiscal: defensa de hermanos Farías acusa que le niegan información

En la misiva, firmada el 2 de septiembre, pide que Raymundo Pedro Morales, secretario de Marina, deje de negar información a los hermanos Farías Laguna. Epigmenio Mendieta, abogado defensor de ambos acusados, cuestionó las razones por las cuales no tiene acceso a dicha carpeta a un año del inicio del proceso por parte de la Fiscalía General de la República.

“A un año, la Secretaría de Marina sigue negando información bajo el argumento de seguridad nacional. Eso significaría que los delitos que se cometen en el interior de las instituciones militares son delitos perfectos. Porque bajo el argumento de seguridad nacional se puede perfectamente ocultar toda la información, aunque resulte de interés público y aunque sea indispensable para demostrar la verdad en un proceso penal”, declaró el abogado en entrevista en Hechos AM con Manuel López San Martín.

¿Quiénes son los implicados en la red de huachicol fiscal según la defensa?

El abogado sostuvo que existe una “justicia selectiva” porque, a su consideración, las autoridades protegen a mandos que encabezaron dependencias y no siguen todas las líneas que aparecen en la carpeta. Estas afirmaciones corresponden a la estrategia de defensa y no constituyen una determinación judicial.

Epigmenio Mendieta argumentó que la operación investigada involucraría dependencias federales, empresas concesionarias, agentes aduanales, transportistas y gasolineros, por lo que rechazó que dos mandos medios de la Marina pudieran organizarla sin intervención de más personas.

“Son chivos expiatorios”, afirmó Mendieta en referencia a sus clientes. Añadió que la defensa considera indispensable indagar a quienes, según su postura, tomaban decisiones de mayor nivel dentro de la estructura naval.

Señalamientos a figuras políticas y mandos navales en la investigación por huachicol fiscal

Mendieta afirmó que dos testigos incluidos en la investigación mencionan a personajes vinculados con el gobierno, entre ellos el actual senador Adán Augusto López Hernández y Andy López Beltrán, hijo de Andrés Manuel López Obrador. Sin embargo, esos señalamientos forman parte de la postura de la defensa; no implican por sí mismos responsabilidad penal ni una acusación formal contra las personas mencionadas.

El litigante también aseguró que ocho personas han sido asesinadas en el contexto de los hechos investigados y dijo que tanto los hermanos Farías Laguna como las personas involucradas en su defensa temen por su seguridad.

