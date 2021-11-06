VIDEO: Explosión de camión cisterna en Sierra Leona deja 99 muertos

La explosión de un camión cisterna que transportaba combustible dejó al menos 99 muertos y más de 100 heridos la noche de este viernes en Freetown, la capital de Sierra Leona, un país de África.

El accidente se registró en el suburbio de Wellington, en el este de Freetown, donde la carretera quedó bloqueada por los vehículos que resultaron afectados durante la emergencia.

Según medios internacionales, un vehículo cargado de piedras chocó contra el camión cisterna, lo que provocó un derrame de combustible y la posterior explosión, dejando casi 100 muertos.

Amara Jambai, ministro de Sanidad de Sierra Leona, confirmó a Reuters que los heridos fueron trasladados a hospitales y clínicas de la capital para que recibieran atención médica.

Por su parte, Brima Bureh Sesay, jefe de la Agencia Nacional de Gestión de Desastres dijo que había “muchas víctimas y cadáveres quemados”, producto de un “accidente terrible”.

Tras la explosión el vicepresidente del país africano, Mohamed Juledh Jalloh, se trasladó al punto de la tragedia. En tanto, la alcaldesa de Freetown, Yvonne Aki-Sawyerr, confirmó que el balance de daños, heridos y muertos no ha terminado.

Sierra Léone : Au moins 99 personnes ont été tuées et plus de 100 blessées dans la capitale de la Sierra Leone vendredi soir lorsqu'un camion-citerne a explosé à la suite d'une collision, ont annoncé les autorités locales.https://t.co/U3ApQRqRH0 pic.twitter.com/SD6IAoQ75D — Rebecca Rambar (@RebeccaRambar) November 6, 2021

Las personas heridas fueron trasladadas al Hospital Connaught, que rebasó su capacidad y el resto de afectados se llevaron a otros lugares, incluido un hospital militar, dijo Swaray Lengor, gerente de programas de la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, citado por Reuters.

La situación en el hospital, especialmente en el hospital de Connaught es abrumadora, sin insumos médicos y capacidad de camas inadecuada. Se pidió a las ONG asociadas que apoyaran con equipos, productos médicos y alimentos.

Presidente de Sierra Leona confirma que ayudará a los afectados

El presidente de Sierra Leona, Julius Maada Bio, se pronunció en redes sociales luego de la explosión, que hasta ahora ha dejado un saldo de 99 muertos, y envió el pésame a las familias que perdieron a sus seres queridos.

“Estoy profundamente perturbado por los trágicos incendios y la horrenda pérdida de vidas en el área de Wellington. Mi gobierno hará todo lo posible para apoyar a las familias afectadas”, afirmó el presidente.

Deeply disturbed by the tragic fires and the horrendous loss of life around the Wellington PMB area. My profound sympathies with families who have lost loved ones and those who have been maimed as a result. My Government will do everything to support affected families. pic.twitter.com/xJRA1UtCJJ — President Julius Maada Bio (@PresidentBio) November 6, 2021

La mañana de este sábado el caparazón del camión cisterna parecía seguir goteando combustible cuando la policía y los soldados intentaban expulsar a una multitud de curiosos reunidos en la calle, según un reportero de Reuters.

|Reuters

De acuerdo con esta agencia, los accidentes con camiones cisterna en África han dejado decenas de muertos, debido a que las personas se reunieron para recoger el combustible derramado y fueron alcanzadas por las explosiones.

En 2019, la explosión de un vehículo petrolero causó la muerte de 85 personas en Tanzania, mientras que un accidente similar dejó 50 víctimas mortales en República Democrática del Congo, en 2018.

