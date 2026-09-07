VIDEO: Se hacen pasar por ministeriales e intentan bajar a conductor en la México-Pachuca

En día recientes, tres sujetos que se hicieron pasar por ministeriales intentaron bajar a un conductor de su camioneta mientras circulaba por la autopista México-Pachuca , a la altura de Tecámac, en el Estado de México; el momento quedó grabado en video.

Uno de los hombres aseguró ser agente ministerial y le exigió al automovilista que dejara de grabar, pero el conductor continuó con la cámara encendida y logró captar su rostro; al no conseguir su objetivo, los tres sujetos regresaron a su vehículo y escaparon.

Denuncian más casos de supuestos ministeriales en la México-Pachuca

El caso registrado en video ocurre en medio de otros reportes realizados por usuarios de la autopista México-Pachuca, quienes han denunciado a personas que presuntamente utilizan una supuesta identificación como agentes de investigación para detener a automovilistas.

De acuerdo con los testimonios, al menos dos casos han sido reportados durante las últimas semanas en los tramos que corresponden a Tecámac, Estado de México, y Tizayuca, Hidalgo.

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Intentan bajar a conductor en la México-Pachuca



Tres sujetos que viajaban en un auto particular le marcaron el alto a un conductor en #Tecámac e intentaron bajarlo de su #camioneta.



Uno aseguró ser agente ministerial y le pidió que dejara de grabar, pero el conductor continuó y… pic.twitter.com/fwZvhUDAXM — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) September 7, 2026

Una carpeta de investigación ya fue iniciada

En uno de los casos denunciados, presuntamente una camioneta tipo pick-up habría sido robada después de que sus ocupantes fueron interceptados por personas que utilizaban un vehículo con torretas; tras detenerlos y asegurar que eran agentes, los responsables presuntamente se apoderaron de la unidad.

Por ese caso ya fue iniciada una carpeta de investigación; mientras tanto, el video grabado en Tecámac muestra otro encuentro que terminó de manera distinta.

En esta ocasión, el conductor decidió no dejar de grabar y tampoco descendió de su camioneta; los tres hombres finalmente se retiraron sin conseguir que bajara.

La grabación quedó como evidencia del momento en que uno de los sujetos aseguró ser ministerial y exigió que la cámara fuera apagada, mientras su rostro quedaba captado en el video.