Momento EXACTO en que le prenden fuego a un auto tras pleito por estacionamiento en Hidalgo

Una presunta pelea por un cajón de estacionamiento habría terminado con un auto en llamas en la colonia Infonavit, en el municipio de Tula de Allende, Hidalgo.

Esto, luego de que dos sujetos fueron captados por cámaras de seguridad mientras rociaban gasolina sobre un auto de color naranja, para después prenderle fuego.

De acuerdo con la propietaria del vehículo, el ataque podría estar relacionado con un conflicto que mantiene con uno de sus vecinos por un cajón de estacionamiento.

VIDEO: Así fue como dos sujetos incendiaron un auto en Hidalgo

En las imágenes se observa cómo dos hombres, que llevaban puestos cascos de motociclista, se acercan a un automóvil de color naranja con bidones en las manos.

Aprovechando que nadie se encontraba cerca, los sujetos comienzan a rociar una sustancia aparentemente inflamable sobre la carrocería del auto, que se encontraba estacionado en el fraccionamiento de la colonia Infonavit.

Después de unos momentos, uno de los agresores regresa y le prende fuego al automóvil, provocando que las llamas se extiendan en cuestión de segundos. Tras cometer el ataque, ambos huyen del lugar.

En otros videos difundidos se puede observar como el coche se consume en el fuego, mientras los vecinos, presos del pánico, intentan controlar las llamas para que no se expandan a los vehículos estacionados.

¿Qué pasó con el auto incendiado en Tula, Hidalgo?

El incendio alarmó a los vecinos de la colonia Infonavit, quienes intentaron apagar las llamas para evitar que el fuego alcanzara otros vehículos o viviendas cercanas

Tras el reporte de emergencia, elementos de la Policía Municipal y cuerpos de auxilio acudieron al lugar para controlar el incendio, pero de los agresores nada se supo.

Aunque las llamas fueron sofocadas, el automóvil presentó daños materiales considerables, pero por fortuna no se reportaron personas lesionadas.

Hasta el momento, no se han reportado personas detenidas por este ataque, mientras que el supuesto conflicto por el lugar de estacionamiento continúa siendo una de las posibles líneas de investigación,

La grabación de las cámaras de seguridad podría ayudar a identificar a los dos sujetos involucrados en el incendio.