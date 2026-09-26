VIDEO: Matan a balazos a mujer afuera de una iglesia de Valle de Santiago Guanajuato

Una mujer perdió la vida tras ser víctima de un ataque directo a balazos en medio de las celebraciones patronales dedicadas a la Virgen de la Merced en el municipio de Valle de Santiago, Guanajuato.

La agresión provocó pánico entre las familias y feligreses reunidos en el festejo, mientras los responsables se dieron a la fuga sin que hasta el momento se reporte la detención de personas vinculadas al homicidio.

VIDEO: Así fue el momento en que hombres armados matan a mujer en una iglesia en Guanajuato

En un video que circula en redes sociales, de poco más de un minuto, se aprecia el momento exacto en que se llevaba a cabo la celebración, dentro de una iglesia mientras decenas de feligreses estaban en total tranquilidad momentos previos al ataque.

Segundos después del inicio del video se puede escuchar una serie de detonaciones que toman por sorpresa a algunos de los feligreses mientras que otros no entendían lo que estaba sucediendo.

Asesina a balazos a una mujer durante fiesta patronal en Valle de Santiago, Guanajuato



La mujer se encontraba en la celebración a la Virgen de la Merced cuando fue atacada



Hasta el momento no hay detenidos



📹 @IrvingPineda pic.twitter.com/FFYUrLUvEw — Manuel Lopez San Martin (@MLopezSanMartin) September 25, 2026

Tras las detonaciones y después de unos segundos, se acrecentó el momento de tensión y confusión, donde decenas de feligreses se arrojaron al piso por el pánico de lo ocurrido y buscando protegerse.

Sobre la víctima, circula la información de que la mujer podría ser una danzante que se dedicaba a la danza prehispánica, esto sin que hasta el momento haya mayor detalle, hasta el momento de esta publicación, tanto de la víctima como de los agresores, quienes huyeron del lugar tras el ataque a balazos.