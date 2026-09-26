Violencia azota a Puebla: alcaldes detenidos, un exfiscal muerto y el hijo asesinado de un presidente municipal
El Triángulo Rojo de Puebla es una de las zonas más peligrosas; en tanto, la complicidad del gobierno habría permtido la comisión de diversos delitos.
En los últimos meses en Puebla han sido capturados siete presidentes municipales que también son presuntos líderes criminales. Presidentes municipales de Morena y Movimiento Ciudadano al parecer dedicados al narcotráfico, robo de combustible y extorsión.
El Triángulo Rojo de Puebla es una de las zonas más peligrosas, dedicada al robo de transporte de carga, el huachicol y al robo de gas. Se sabe desde hace mucho tiempo. Ninguno de estos delitos se podría realizar sin la complicidad del gobierno.
Y eso, seguramente, lo sabía el exfiscal anticorrupción de Puebla, Rubén Curiel Tejada. Hoy encontraron muerto al responsable de la Secretaría Anticorrupción de Puebla. Encontraron su cadáver en el sótano del edificio donde trabajaba. Y de inmediato, el gobierno del estado dijo que fue un suicidio.
No han dicho cómo fue que se suicidó y no han dado mayor información de la muerte del funcionario que sabía mucho de los delitos y los narcopolíticos poblanos.
La pudrición en Puebla alcanzó al hijo de Mateo Hernández, alcalde de Tecamachalco, que fue secuestrado y asesinado. De hecho, los criminales usan el asesinato del muchacho para amenazar a los comerciantes poblanos. Dicen que mataron al hijo del alcalde porque su padre no quiso cooperar. Los comerciantes poblanos dicen que las extorsiones no tienen límite.