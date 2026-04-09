Brutal agresión en Hidalgo: sujetos dejan inconsciente a un hombre afuera de su casa

Una violenta agresión ocurrida en el municipio de Mineral de la Reforma, Hidalgo, ha generado indignación entre vecinos y usuarios en redes sociales.

En un video que circula, se observa el momento en el que tres sujetos golpean brutalmente a un hombre afuera de su domicilio, dejándolo inconsciente en plena calle.

VIDEO: Difunden agresión en Mineral de la Reforma, Hidalgo

De acuerdo con las imágenes difundidas, la noche del 7 de abril, los agresores comenzaron a lanzar piedras contra una vivienda ubicada en la colonia Militar, provocando daños visibles en la fachada.

Segundos después, cuando el propietario sale para intentar detener la agresión, uno de los hombres lo ataca por la espalda, presuntamente con un tabique. Después lo golpea directamente en la cabeza.

La víctima cae al suelo, aturdida y sin posibilidad de defenderse. Pero lejos de detenerse, uno de los atacantes continúa golpeándolo utilizando un palo o varilla, aun cuando el hombre ya está inmóvil en el suelo.

Los hechos ocurrieron aproximadamente a las 21:30 horas, según reportes de medios locales, cuando la víctima salió para revisar la instalación eléctrica.

#denuncia 🚨👊🪨 ¡Así golpearon a una persona afuera de su domicilio en Mineral de la Reforma! Se ve como lo golpearon con una piedra entre vario sujetos, y lo vuelven a golpear cuando está tirado, noqueado en el suelo… pic.twitter.com/bBpbdb2w0O — Carlos Gomez (@Carlosgs4461) April 9, 2026

¿Qué pasó con el hombre herido en Mineral de la Reforma?

Vecinos de la zona alertaron a las autoridades y solicitaron apoyo médico, ya que el hombre quedó gravemente herido, según primeros reportes.

De manera extraoficial se informó que su estado de salud se reporta como delicado y que ya se inició la carpeta de investigación correspondiente ante la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo.

De acuerdo con versiones locales, los agresores serían trabajadores de la Comisión de Agua y Alcantarillado de Sistemas Intermunicipales (CAASIM).

Además, se menciona a una tercera persona, señalada como posible cómplice, al facilitar que los sujetos se dieran a la fuga, en lo que llegaban a las autoridades.

Hasta el momento, ninguna instancia oficial ha confirmado públicamente esta información, pero las autoridades ya habrían iniciado una carpeta de investigación.

¿Qué pasará con los agresores?

Si se confirma la participación de los señalados y dependiendo de la gravedad de las lesiones que sufrió la víctima, los agresores podrían enfrentar graves cargos, incluyendo años en la cárcel.

El homicidio, en el cual una persona priva dolosamente de la vida a otra, es castigado en Hidalgo, con conformidad al artículo 136 del Código Penal, con penas de 10 a 30 años de prisión, además de una multa de 100 a 300 días.