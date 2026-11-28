Perú confisca animales vivos en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez de Lima tras frenar un cargamento ilegal que iba rumbo a China. El jueves 26 de noviembre, agentes del Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (Serfor) y personal de Aduanas revisaron el equipaje de dos jóvenes chinos que planeaban volar a su país y descubrieron 677 ejemplares escondidos. Las autoridades valoraron todo el paquete en 100 mil dólares.

Qué escondían en tápers y en una mochila de peluche

Los agentes abrieron dos maletas listas para la bodega del avión y hallaron bolsas ziploc acomodadas dentro de tápers de plástico. Los jóvenes envolvieron cada animal en papel toalla húmedo para mantenerlos con vida durante el viaje. Además, la pasajera cargaba en la espalda una pequeña mochila de peluche donde guardaba otro táper con tarántulas.

En el conteo, el personal aseguró 386 tarántulas procedentes de Madre de Dios, Loreto y Junín. También decomisaron 166 ciempiés, 112 escorpiones que procederían de Cajamarca, siete lagartijas de Tumbes y seis hormigas muertas. Una de las tarántulas, Pamphobeteus antinous, figura como Vulnerable en la lista oficial de especies protegidas.

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El negocio de mascotas y las 10 mil tarántulas en medias

Cora Suárez, técnica de Serfor, explicó que este decomiso golpea a las mafias que comercializan invertebrados como mascotas en Europa y Asia. El caso ocurre semanas después del operativo del 4 de noviembre, cuando dos alemanes y un polaco intentaron sacar más de 10 mil tarántulas ocultas en medias dentro de sus maletas.

Qué enfrentan los detenidos en Lima

La Policía Nacional del Perú detuvo a ambos jóvenes y la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental ya lleva el proceso penal. Además, la Ley Forestal y de Fauna Silvestre sanciona exportar fauna sin permiso con multas mayores a 10 y hasta 5,000 UIT: entre 55 mil 500 y 27 millones 750 mil soles, es decir, aproximadamente entre 311 mil y 155.5 millones de pesos mexicanos.