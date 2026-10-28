Una parada de tránsito en El Paso destapa el tráfico de animales exóticos que una mujer ocultaba en su camioneta

Un caso de tráfico de animales exóticos a través de varios estados terminó en Texas tras una parada de tránsito de rutina. Agentes de la Oficina del Sheriff del Condado de El Paso le marcaron el alto a una camioneta Chrysler Pacifica negra el pasado 22 de octubre, donde descubrieron decenas de especies amontonadas en la parte trasera y arrestaron a la conductora bajo cinco cargos de crueldad animal.

El hallazgo ocurrió alrededor de las 7:30 de la noche sobre la carretera Interestatal 10 Este, cerca del marcador de milla 48. Allí, los oficiales intervinieron el vehículo que manejaba Kelli Pinnock, de 48 años, e inspeccionaron la carga que llevaba a bordo.

Un felino salvaje y decenas de especies entre su propia suciedad

En la revisión, los agentes encontraron 72 animales encerrados en contenedores demasiado pequeños y saturados que les impedían moverse. El conteo oficial incluyó 56 tortugas terrestres, 11 erizos, dos kinkajúes, dos cuyos y hasta un caracal, que es un felino salvaje exótico.

Dentro de las cajas, los oficiales observaron heces y orina acumuladas, falta de ventilación adecuada y nada de agua ni comida al alcance de los ejemplares.

Los animales se encontraban en cajas de plástico |El Paso Police Dept

La investigación reveló que Pinnock ya había recorrido varios estados con los animales en su camioneta. Además, los agentes detectaron violaciones de licencias y restricciones vigentes ligadas a un arresto previo por crueldad animal en Florida. Ante estos antecedentes, la policía local notificó a las autoridades federales de vida silvestre para indagar posibles delitos adicionales.

Rescate de los ejemplares y cargos contra la conductora

Pinnock entregó voluntariamente a los 72 animales, y la Unidad de Bienestar Animal del condado los trasladó a instalaciones equipadas para su cuidado. Mientras tanto, las autoridades ingresaron a la mujer en el Centro de Detención del Centro de El Paso bajo cinco cargos de crueldad hacia animales no domésticos, con una fianza de 10.000 dólares.

"La crueldad animal es un delito grave que no tiene cabida en nuestra comunidad", declaró el sheriff Oscar Ugarte, quien recalcó la responsabilidad de protegerlos y aseguró que su oficina hará que los responsables rindan cuentas.