VIDEO| “Es autoritarismo”: Exigen cambio de medidas y liberación de Ernesto “N”

Verónica Ruffo relató que su padre, Ernesto “N”, detenido por presuntos cargos relacionados con el huachicol fiscal, no ha tenido acceso a medicamentos y sufre maltratos.

Verónica Ruffo acusa persecución política tras detención de su padre Ernesto ‘N’

En entrevista con Hechos AM de Azteca Noticias, la hija del exsenador del PAN destacó que desde su detención y traslado al penal del Altiplano, él ha usado los mismos zapatos, las autoridades no le han brindado los medicamentos que requiere, salvo los que su familia le ha llevado, y mencionó que su padre es víctima de persecución política.

Aseguran que cuentas bancarias fueron canceladas tras arresto en el Altiplano

Afirmó que las cuentas bancarias de su empresa y la de su padre fueron canceladas. Agregó que al estar en un penal federal alejado de su domicilio, ello representa un “acto deliberado para tortura y para callar a una persona que tiene una historia democrática en el país.

“Fue un mensaje claro para todos, es decir: ‘Esto es lo que se va a hacer’. Es autoritarismo y eso fue lo que hicieron con mi padre”, señaló Verónica Ruffo.

