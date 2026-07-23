¡Se queda en el Altiplano! Vinculan a proceso a exgobernador Ernesto Ruffo por delincuencia organizada

Después de una maratónica audiencia de más de 35 horas, el exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, fue vinculado a proceso tras ser señalado por su presunta participación en los delitos de delincuencia organizada y huachicol, en el marco de las investigaciones impulsadas por la Fiscalía General de la República (FGR) contra las redes de "huachicol fiscal" en el país.

La resolución judicial se da luego de que el exmandatario fuera detenido en Ensenada y trasladado a la Ciudad de México ante un juez de control adscrito a la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO). De acuerdo con las indagatorias de la FGR, a Ruffo Appel se le vincula con esquemas financieros a través de los cuales habría recibido cerca de 18 millones de pesos mediante la empresa Ingemar. Dicha compañía presuntamente reportaba solo una fracción mínima del combustible que ingresaba ilegalmente al territorio nacional a través de las aduanas de Matamoros y Laredo.

#ÚLTIMAHORA | Fue vinculado a proceso Ernesto Ruffo Appel, ex gobernador de Baja California, por su presunta participación en los delitos de delincuencia organizada y contrabando de hidrocarburos.https://t.co/dV8hDsBlL4 pic.twitter.com/Lc29fN0FDR — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) July 23, 2026

Tras la definición de la causa penal, la autoridad judicial determinó las medidas cautelares para cada uno de los implicados según su perfil y condición de salud. Tanto Ernesto Ruffo como Ricardo Thompson Navarro, José Merino Valdés Cuervo, Juan Hermilo Chávez Rodríguez y Luis Antonio Barrientos Juárez seguirán en el Penal de Máxima Seguridad del Altiplano.

¿Cómo fue la detención de Ernesto Ruffo?

La captura de la figura histórica del PAN se concretó tras un operativo sorpresivo desplegado por agentes federales de la Fiscalía General de la República (FGR) en el municipio de Ensenada, Baja California.

En la capital, Ruffo Appel y otros siete acusados enfrentaron una audiencia inicial maratónica que se prolongó durante más de 35 horas continuas. Tras la definición de la causa penal, la autoridad judicial determinó las medidas cautelares para cada uno de los implicados según su perfil y condición de salud. Tanto Ernesto Ruffo como Ricardo Thompson Navarro, José Merino Valdés Cuervo, Juan Hermilo Chávez Rodríguez y Luis Antonio Barrientos Juárez seguirán en el Penal de Máxima Seguridad del Altiplano.