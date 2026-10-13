VIDEO| Hombre muere atropellado por tráiler en calles de la Miguel Hidalgo; el conductor fue detenido

Un hombre de aproximadamente 40 años de edad perdió la vida tras ser atropellado por un tráiler en el cruce Mariano Escobedo y Laguna de Términos, en la colonia Granada, alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México (CDMX); elementos de servicios de emergencia y policías acudieron para realizar el levantamiento del cuerpo.

El cuerpo del hombre fue resguardado alrededor de las 7:00 horas de este martes. Hasta el momento se desconoce su identidad.

¿Cayó de la unidad o fue arrollado? Autoridades investigan cómo ocurrió el accidente en la Miguel Hidalgo

Sobre lo ocurrido existen dos versiones de manera extraoficial. La primera señala que la víctima viajaba sobre la parte alta del tráiler y cayó mientras la pesada unidad avanzaba por las calles, dejándolo debajo de las llantas.

La segunda indica que el hombre solo era un peatón que caminaba por las calles de la colonia, cuando fue arrollado por el tráiler. Autoridades ministeriales ya están investigando los hechos para saber cómo ocurrió el lamentable accidente.

Caos vial en Mariano Escobedo: Tramo de Marina Nacional a Ejército Nacional, el más afectado

Debido a las maniobras de los servicios periciales y las diligencias en el lugar, la circulación sobre Mariano Escobedo, en el tramo de Marina Nacional con dirección a Ejército Nacional, se vio afectada durante al menos una hora y media, generando complicaciones para los automovilistas.