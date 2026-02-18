¡Ni “Speedy González”! Sujeto se prueba unos tenis y sale corriendo de tienda en Cuautitlán Izcalli, Edomex

La delincuencia a veces supera la ficción por lo descarada que puede llegar a ser. En el municipio de Cuautitlán Izcalli, Edomex, los dueños de una tienda de artículos deportivos fueron víctimas de un robo bastante inusual.

Un sujeto entró al negocio como cualquier cliente, pero terminó protagonizando una huida que ya se volvió viral en las redes sociales.

El video de las cámaras de seguridad ha causado indignación y algunas burlas por la rapidez con la que el sospechoso desapareció de la vista de todos.

El truco de la "medida" perfecta

Todo ocurrió el pasado jueves. El joven entró al local de manera tranquila y pidió a la empleada que le mostrara un par de tenis.

Según los testigos, el sujeto se tomó el tiempo de elegir el modelo, pidió su número y se los puso para "medírselos". Hasta ese momento, nada parecía fuera de lo normal; parecía un comprador más buscando la comodidad para sus pies.

Buscan a esta “rata velocista” en el Estado de México...



El jueves pasado, se probó unos tenis en una tienda de Cuautitlán, se los amarró… ¡y salió corriendo! La empleada no logró alcanzarlo.



Comparten su foto para ayudar a identificarlo.



Los detalles en #LosRuizLara pic.twitter.com/6AjzVLxv8d — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) February 18, 2026

Delincuente se vuelve velocista en el Edomex

Mientras la empleada atendía otros detalles del local o buscaba la caja del calzado, el joven aprovechó el descuido. Sin pensarlo dos veces, y ya con los tenis bien amarrados, se levantó del asiento y salió disparado hacia la calle.

La trabajadora, al darse cuenta del movimiento, intentó correr tras él, pero la velocidad del "cliente" fue superior y no logró alcanzarlo.

Cara del delincuente queda evidenciada en local del Edomex

Para mala suerte del delincuente, el local cuenta con un sistema de cámaras de alta definición. En el video se aprecia claramente el rostro del sujeto antes de emprender la huida.

Los dueños del establecimiento, cansados de este tipo de abusos, decidieron difundir las imágenes.

Video del ratero en Edomex se hace viral

El video se hizo viral rápidamente, acumulando comentarios de usuarios que exigen mayor seguridad en el municipio.

La difusión del rostro del responsable busca que alguien lo identifique y aporte datos que ayuden a las autoridades a dar con su ubicación, pues el robo quedó registrado desde varios ángulos.

Se busca información del responsable

A través de grupos vecinales y páginas de denuncia ciudadana, se ha pedido a los habitantes del Estado de México que, si reconocen al sujeto, compartan la información necesaria para que el delito no quede impune.

Los dueños esperan que, con la presión de las redes sociales y la evidencia en video, se logre identificar a este "cliente" que se llevó la mercancía sin pasar por la caja.