Ruta que siguió Jeshua Cisneros antes de desaparecer en Cuautitlán Izcalli tras visitar a un amigo

Familiares buscan con urgencia a Jeshua Cisneros Lechuga, joven de 18 años que desapareció la noche del 13 de noviembre cuando regresaba a casa tras visitar a un amigo en Jardines de la Hacienda, en Cuautitlán Izcalli, en el Estado de México (Edomex).

Sus padres señalan que era un camino que Jeshua conocía bien y que solía recorrer con frecuencia, pero aquella noche ya no llegó a la casa de su madre.

Por ello, la familia amaga con bloqueos en la México–Querétaro para presionar a las autoridades y exigir avances reales en la investigación.

Ruta que siguió Jeshua Cisneros antes de desaparecer en Edomex

Gracias a cámaras de seguridad proporcionadas por vecinos, debido a que la Fiscalía de Personas Desaparecidas argumentó no trabajar fines de semana, se logró reconstruir parte del trayecto desde las primeras horas en que se reportó como desaparecido.

Jeshua salió de la casa de su amigo entre las 22:00 horas rumbo a su casa en Arcos del Alba. Como ya no había transporte, caminó bordeando la lateral de la autopista México–Querétaro.

Las cámaras muestran que dejó Jardines de la Hacienda y llegó a Plaza San Marcos, muy cerca de la autopista. Después cruza la plaza y sale a la lateral, donde se le pierde el rastro por completo.

En entrevista con medios locales, la madre explicó que su hijo caminó hacia la zona industrial de Cuamatla, por lo que dependen de las cámaras de seguridad de empresas privadas para conocer qué ocurrió, especialmente las de CRA International.

Sin embargo, el padre denunció que la Fiscalía les informó que la empresa no había entregado ningún material, mientras que CRA International difundió un comunicado asegurando que desde el 25 de noviembre entregó todos los videos captados.

Policías habrían sido los últimos en ver a Jeshua Cisneros.

Mediante redes sociales, el padre del joven informó que testigos mencionaron que vieron a Jeshua cerca de una patrulla estatal y que los policías le revisaron la mochila poco antes de que desapareciera.

Por ello, la familia pide que no se encubra a nadie y que la Fiscalía de Edomex realice su trabajo como corresponde, ya que son varios días sin tener contacto con él; y hasta ahora no hay información clara sobre lo que ocurrió aquella noche.

Jeshua tiene 18 años, es delgado, de 1.72 metros de estatura, con cabello negro y rostro ovalado. Tiene perforaciones visibles: una en cada ceja, otra en la nariz del lado derecho y una más en el labio izquierdo.

Al momento de su desaparición vestía una sudadera verde con rayas blancas, pantalón caqui holgado y tenis negros. Cualquier información que ayude a su localización puede ser reportada a la Fiscalía del Estado; la denuncia puede ser anónima.

Gobierno de Cuautitlán Izcalli trabaja para localizar a Jeshua Cisneros Lechuga

El Gobierno municipal informó que la Policía Municipal, la Policía de Género, el Agrupamiento Canino y un dron realizan búsquedas en diversas colonias como:



Avenida Huehuetoca

Jardines de la Hacienda

Lomas del Bosque

San Juan Atlamica

Industrial Cuamatla

San Lorenzo Río Tenco

También señalaron que los videos solicitados por el Ministerio Público ya fueron entregados, aunque sigue sin haber un avance concreto en la investigación.