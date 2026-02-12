¿Cómo frena? Hombre se lanza en carrito de supermercado por avenida de Culiacán

Un video difundido en redes sociales generó controversia luego de mostrar a un joven desplazándose sobre un carrito de supermercado en plena avenida transitada de Culiacán, Sinaloa, poniendo en riesgo su integridad y la de automovilistas.

La escena ocurrió en la prolongación Álvaro Obregón, a la altura de la colonia Colinas de San Miguel, una vialidad conocida por su pendiente pronunciada y curvas consideradas peligrosas por conductores locales.

Así fue captado el joven en la avenida Álvaro Obregón en Culiacán

En las imágenes se observa al sujeto lanzándose cuesta abajo a gran velocidad, sin ningún tipo de protección. El joven ocupa los carriles principales mientras varios vehículos circulan alrededor, lo que incrementa el riesgo de un posible accidente .

El video rápidamente se viralizó en distintas plataformas digitales, donde usuarios compartieron opiniones divididas. Algunos tomaron el hecho con humor, asegurando que “Culiacán supera a la IA”, mientras otros calificaron la acción como una imprudencia que pudo terminar en tragedia.

Una avenida con antecedentes similares

La prolongación Álvaro Obregón no es ajena a este tipo de incidentes. Hace aproximadamente dos años se registró un hecho similar en la misma vialidad, cuando otro hombre descendió a toda velocidad en un carrito de supermercado.

Hasta el momento, se desconoce si se trata de la misma persona o si el caso reciente es un imitador que replicó la conducta.

Riesgos de aventarse en un carrito de supermercado en una avenida transitada como en Culiacán

Este tipo de acciones pueden derivar en lesiones graves, tanto para quien las realiza como para terceros. Circular sin control en una pendiente pronunciada, sin equipo de protección y compartiendo espacio con vehículos motorizados, aumenta significativamente el riesgo de:



Atropellamiento

Colisiones múltiples

Lesiones craneoencefálicas

Fracturas graves

Además, este tipo de conductas podrían implicar sanciones administrativas si autoridades determinan que se puso en peligro la seguridad vial.

Hasta ahora, no se ha informado si el joven resultó lesionado ni si alguna autoridad intervino tras la difusión del video.