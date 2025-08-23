En cuestión de instantes, un hombre en la colonia Valle Dorado, en el municipio de Naucalpan, fue víctima de un violento robo a mano armada que quedó registrado en una cámara de seguridad. Los delincuentes no solo le arrebataron el auto recién comprado, sino que también las llaves de su domicilio, dejando en evidencia la inseguridad que aqueja en el Estado de México.

¿Cómo ocurrió el robo a mano armada en Valle Dorado?

En el video, difundido por vecinos de Valle Dorado, se observa a la víctima mientras estaciona su vehículo frente a su casa y posteriormente activa la alarma; justo antes de ingresar al domicilio, dos hombres lo interceptan.

Uno de los asaltantes lo amenazó directamente con un arma de fuego, mientras le exigía las llaves del automóvil y, de manera intimidante, también las de su vivienda. En cuestión de instantes, ambos sujetos escaparon con el auto, sin que ninguna patrulla se acercara al lugar durante el atraco.

#Naucalpan 🚨 | Cámara capta violento robo de auto

Cámaras de seguridad en la colonia Valle Dorado, Naucalpan, #Edomex, registraron el momento en que dos sujetos armados robaron un vehículo y las llaves de la casa a su dueño.



La víctima acababa de estacionar su auto cuando fue… pic.twitter.com/IklLHJn3pK — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) August 23, 2025

Delincuentes se llevan su auto recién comprado en Naucalpan

La víctima había adquirido el automóvil recientemente; apenas unos días antes había tomado fotografías al recibirlo en la agencia, mismas que ahora sirven como prueba para acreditar la propiedad del vehículo, en una pérdida que resulta aún más dolorosa al tratarse de un bien recién adquirido y conseguido con esfuerzo.

Después del robo a mano armada, el afectado presentó una denuncia ante la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), que abrió una carpeta de investigación. Hasta el momento, no se reportan detenidos y la víctima continua a la espera de que avancen las indagatorias.

Robo de auto, delito más frecuente en Estado de México

De acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, el robo de vehículo es uno de los delitos más frecuentes en el Estado de México. Tan solo en 2024 se registraron más de 40 mil denuncias de robo de autos, lo que coloca a la entidad en el primer lugar a nivel nacional.

Vecinos de la colonia Valle Dorado señalaron que los asaltos se han vuelto cada vez más frecuentes en la zona y que la presencia policial es escasa; aseguran que, a pesar de los llamados de emergencia, las patrullas tardan en llegar o simplemente no aparecen, lo que genera un clima de vulnerabilidad constante.

Este caso, además de que indigna, revive la preocupación acerca de la ola de violencia e inseguridad en Naucalpan, uno de los municipios con mayor índice de delitos de alto impacto en la Zona del Valle de México.

Organizaciones civiles y especialistas en seguridad han reiterado la urgencia de implementar medidas más efectivas, como vigilancia permanente, alumbrado público adecuado y coordinación entre los tres niveles de gobierno.

