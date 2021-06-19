VIDEO: Así se vio incendio en almacén de fuegos artificiales en Moscú

Un incendio se registró este sábado en un almacén de fuegos artificiales localizado en Moscú, Rusia, que hasta el momento ha dejado un saldo de cuatro heridos.

“Un almacén con productos pirotécnicos está en llamas en el terraplén de Luzhnetskaya, hay múltiples explosiones de petardos”, confirmaron los servicios de emergencia a medios locales.

Los informes preliminares señalan que el fuego inició en la bodega de fuegos artificiales pero se extendió a un edificio cercano, por lo que la zona de afectación pasó de 150 a 500 metros cuadrados.

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Por el incendio, tres bomberos que participaban en su extinción resultaron heridos, además de un empleado del almacén, donde se encontraban 15 toneladas de fuegos artificiales.

Los servicios de emergencia rusos utilizaron tres helicópteros para extinguir el incendio, localizado muy cerca del centro de Moscú. Además, se limitó el tránsito en la zona del malecón Luzhnetskaya para evitar que otras personas resultaran heridas.

Uno de los helicópteros, del Ministerio de Emergencias de Rusia fue captado mientras transportaba agua para extinguir las llamas, de fondo se alcanzaba a ver el edificio de la Universidad Estatal de Moscú.

|Crédito: Reuters

En videos del incendio se escucha la detonación de fuegos artificiales

En redes sociales se compartieron algunos videos del incendio, en los cuales se puede apreciar la enorme columna de humo que provocó el fuego en el almacén del material pirotécnico.

“Las multitudes se han reunido para mirar en Gorky Park, pero todavía no está claro qué sucedió. Sonaba como un espectáculo de fuegos artificiales”, afirmó un internauta al compartir un video.

En una segunda grabación es posible escuchar las explosiones y el humo negro que dejó el incendio, además de las sirenas de las ambulancias que si dirigieron al almacén para atender a los heridos.

“45 minutos después de la explosión en Moscú, todavía se forman masas de humo y los fuegos artificiales se disparan constantemente. Hay turistas desconcertados que navegan en barcos en una tarde abrasadora, obteniendo más de lo que esperaban”, señaló el usuario en redes sociales.

Still multiple small explosions and masses of black smoke billowing out. Sounds of ambulance sirens. Telegram channels I’ve checked are silent but people are calling relatives for info pic.twitter.com/9EWlFp93ZI — Matthew Luxmoore (@mjluxmoore) June 19, 2021

Hasta el momento se desconocen las causas del incendio, el cual fue catalogado de tercer nivel de dificultad, en una escala de cinco niveles posibles.

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