VIDEO: Incendio en Guanaja, Honduras, consume casas y comercios

Alrededor de 40 casas dañadas dejó un incendio en Guanaja, una de las tres islas del archipiélago del Departamento de Islas de la Bahía, Honduras, que hasta el momento ha dejado más de 400 personas desalojadas.

El fuego inició la madrugada de este sábado, alrededor de las 03:00 hora local, por lo que de inmediato se pidió el apoyo de las autoridades en Roatán y Tegucigalpa, ya que Guanaja no tiene un cuerpo de bomberos, según medios locales.

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Juan Orlando Hernández, presidente de Honduras, confirmó en sus redes sociales que el incendio se encuentra 100% controlado, luego de los trabajos coordinados entre Fuerzas Armadas, bomberos, la Comisión Permanente de Contingencias (Copeco), la municipalidad y los voluntarios.

Incendio de Guanaja controlado al 100%, hemos estado monitoreando desde las 3:00 am el siniestro en coordinación con Fuerzas Armadas, Bomberos, Copeco, Cruz Roja, municipalidad y voluntarios. #𝑵𝒐𝑬𝒔𝒕𝒂́𝒏𝑺𝒐𝒍𝒐𝒔 🤝 #𝑷𝒐𝒓𝑮𝒖𝒂𝒏𝒂𝒋𝒂 🙏🏼 pic.twitter.com/CnL1Hnsj8J — Juan Orlando H. (@JuanOrlandoH) October 2, 2021

Previamente, el mandatario dio a conocer que se había implementado un operativo de rescate humanitario, por aire y mar, para las familias que resultaron afectadas por el incendio.

“Mi solidaridad con ustedes, hermanos de Guanaja. Tienen mi palabra que no los dejaremos solos”, expresó Hernández en su cuenta oficial de Twitter, donde compartió un video de las tareas de rescate.

Continúa operativo de rescate humanitario por aire y mar para familias afectadas por el incendio en Guanaja.

Helicópteros de la Fuerza Aérea Hondureña combaten el fuego.

Mi solidaridad con ustedes, hermanos de Guanaja. Tienen mi palabra que 𝐍𝐎 los dejaremos solos. pic.twitter.com/bG6gQ8vq1u — Juan Orlando H. (@JuanOrlandoH) October 2, 2021

Autoridades piden apoyo para los afectados en Guanaja

Mireya Guillén, vicealcaldesa de Guanaja, dijo que el incendio avanzó rápidamente y afectó a la mitad de la isla, dejando algunas personas con quemaduras e intoxicados por el humo.

“El incendio afectó la mitad del cayo, no lo podemos parar, está incontrolable”, aseguró la funcionaria horas después de que se registrara la emergencia.

El cayo es la principal zona de Guanaja, cuenta con un centro de salud, el edificio municipal, comercios y varias gasolineras en las cercanías, lo que aumentó el temor de las autoridades por el riesgo de que el fuego se expandiera.

En este momento necesitamos ayuda de todo: comida, ropa, agua y tanques de oxígeno. Ya la gente fue evacuada a tierra firme de la isla.

Mientras que Alba Consuelo Flores, ministra de Salud de Honduras, indicó que se coordinaron acciones para trasladar a los heridos al Hospital Escuela. Además, se llevó equipo a la zona afectada para instalar un centro médico donde serán atendidas todas las personas que lo requieran.

En redes sociales se compartieron imágenes de la tragedia, una de las grabaciones muestra una vivienda en llamas, mientras varias personas corren.

Otras imágenes captaron a un grupo de hombres, que desde el techo de una casa arrojan agua con la intención de combatir el fuego, que dejó normes nubes de humo negro en el cielo.

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