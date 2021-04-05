VIDEO: Jóvenes se graban bebiendo alcohol antes de chocar

Un accidente automovilístico ha causado impacto en Argentina, luego de que cinco jóvenes se estrellaron en Audi cuando viajaban a 150 kilómetros por hora en la calle de Villa Caraza, en Lanús; en el accidente fallecieron dos hermanas, que viajaban junto a otras tres personas que permanecen con heridas graves.

Tras este terrible accidente se han filtrado videos en que se ve a la velocidad que circulaba el vehículo por estrechas calles y se conoció que el conductor y su acompañante iban bebiendo alcohol mientras manejaban a alta velocidad.

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En el video, que se ha hecho viral en redes sociales, se aprecia a los jóvenes bebiendo una bebida parecida al whisky, incluso la policía, confirmó que el conductor estaba ebrio cuando chocó y se encontraron varias botellas desocupadas en el auto y una de vodka aún cerrada.

La víctimas fatales son las hermanas Denis y Agustina Ojeda, de 22 y 26 años, respectivamente. La menor falleció de inmediato, mientras que Agustina murió al llegar al hospital.

El conductor es Damián Pedreira, de 27 años, quien permanece internado bajo custodia policial, y fue acusado de homicidio con dolo eventual. En la misma situación se encuentra su copiloto, Alberto Weber, de 28 años.

La quinta persona que viajaba en el Audi era Belén Castillo, de 19 años, quien permanece hospitalizada bajo vigilancia médica.

Este es el momento en el que lo chicos se graban circulando a toda velocidad:

Así iban el chofer y los accidentados de Lanús. LÑo posteó él a sus redes sociales pic.twitter.com/wCyTdUJJNt — Mariano Rinaldi (@marianorinaldi) April 2, 2021

Y asi quedó el auto en el que viajaban los cinco jóvenes.

Un Audi a gran velocidad perdió el control y chocó contra una columna en Villa Caraza: murió una joven de 22 años https://t.co/x5yzszWq8N — TN - Todo Noticias (@todonoticias) April 2, 2021

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