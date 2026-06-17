En esta ciudad “todo mundo desaparece": Estados donde se concentra el mayor número de desapariciones

Muros, vallas y postes, cuentan la historia de miles de desaparecidos; las fotografías de personas no localizadas cada vez son más comunes de encontrarse en cualquier calle.

“Axel tenía16 años cuando desapareció, este año se cumplen cuatro años”, “Yo me niego a la idea todavía de encontrar a mi hija (Amelie) muerta o pedazos de ella”, estas son las voces y sentimientos de madres buscadoras que no descansan hasta dar con sus seres queridos.

Cientos de miles de desaparecidos y la cifra sigue en aumento

Hasta hace unos días se sabía que el número de desaparecidos en México era de 132 mil 534 personas. Hoy, según el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, la cifra oficial aumentó a 134 mil 951 mujeres, hombres y niños de todas las edades.

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Lamentablemente, la cifra sigue aumentando. Cada día vemos boletines de personas desaparecidas. “Todo mundo desaparece”, menciona Elizabeth Martínez, de familias unidas por una sola causa. Y es que las desapariciones no respetan (ni deberían) edad, a decir de la activista. “Antes veíamos lo que eran los menores, pero desafortunadamente ahora ya no se necesita una edad o algún género para desaparecer en esta gran ciudad”.

La cifra negra en México: Colectivos estiman más de 200 mil personas desaparecidas

Según asociaciones dedicadas a la búsqueda de personas ausentes, existe una cifra negra que nadie conoce. “No hay una estadística real porque no se puede sacar, pero son más de 200 mil personas desaparecidas en toda la República Mexicana”, algo que es alarmante y que no se debería normalizar.

Activistas señalan que muchas familias por desplazamiento, por miedo o desconocimiento, no realizan una denuncia ante las autoridades. Y culpan a las autoridades.

¿Cuáles son los estados con más desapariciones en México?

En todo México hay desaparecidos. Sin embargo, el 40% de los casos se concentra en el Estado de México, Jalisco, Tamaulipas, Veracruz y Nuevo León.

“Los ministerios públicos no tienen ninguna preparación; uno no sabe en muchas ocasiones ni qué es un oficio de colaboración. Entonces también es importante que, digamos, el Gobierno ponga los ojos de toda la República para tener gente competente”, asevera María elena Solís, de la Asociación Mexicana AMNRDAC.