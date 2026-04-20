El Estado rebasado: México registra 41 desaparecidos diarios en la actual administración

La crisis de desaparecidos en México ha dejado de ser una estadística para convertirse en una falla sistémica que ha rebasado por completo a las instituciones del Estado. Para este 2026, el panorama es desolador: las fiscalías y los servicios forenses se declaran incapaces de procesar una tragedia que, lejos de contenerse, se acelera con cada cambio de administración.

La realidad muestra una tendencia ascendente que ninguna estrategia de seguridad ha logrado frenar. Según el reciente informe de la organización civil Causa en Común, la capacidad operativa de las fiscalías y los servicios periciales ha sido superada, dejando a miles de familias en un vacío de justicia.

Las cifras, a pesar de los intentos oficiales por minimizarlas, revelan un incremento exponencial en los últimos cuatro sexenios.

De Calderón a la fecha: La curva del horror con los desaparecidos en México

La comparativa histórica realizada por la asociación permite ver cómo la crisis se ha agudizado en los primeros 100 días de cada administración, un periodo clave para marcar el rumbo de la política de seguridad:



Felipe Calderón (2006-2012): Registró 199 desaparecidos en sus primeros 100 días, cerrando el sexenio con un total de 16,903 víctimas (promedio de 8 al día).

Registró 199 desaparecidos en sus primeros 100 días, cerrando el sexenio con un total de víctimas (promedio de 8 al día). Enrique Peña Nieto (2012-2018): La cifra subió a 1,093 en los primeros 100 días, acumulando 32,532 casos en su mandato (promedio de 15 diarios).

La cifra subió a 1,093 en los primeros 100 días, acumulando casos en su mandato (promedio de 15 diarios). Andrés Manuel López Obrador (2018-2024): Inició con 2,018 casos en el primer centenar de días, finalizando con 53,261 desapariciones (promedio de 25 al día).

La crisis actual: 41 víctimas cada 24 horas

La administración vigente enfrenta el escenario más alarmante registrado hasta ahora. En apenas 566 días de gestión (poco menos de dos años), la Secretaría de Gobernación y las autoridades locales no han podido contener el fenómeno.

Solo en los primeros 100 días de este gobierno, se reportaron 4,120 víctimas, lo que representa un promedio de 41 desapariciones diarias. Bajo esta tendencia, el año 2025 se consolidó como el periodo más violento en este rubro, con casi 13,000 desapariciones documentadas en un solo año.

NOMBRES SIN CUERPO Y CUERPOS SIN NOMBRE: EL DRAMA DE LOS DESAPARECIDOS EN MÉXICO



➡️Los números del fracaso: 3,869 carpetas de investigación para más de 130 mil desaparecidos.

➡️El gobierno cuestiona el registro de desaparecidos pero no establece ningún programa para revertir el… pic.twitter.com/unKPgMsk6C — Causa en Común (@causaencomun) April 16, 2026

El "Doble Discurso" institucional ante la tragedia

Para María Elena Morera, presidenta de Causa Común, existe una contradicción flagrante entre la narrativa oficial y los resultados en campo. La falta de identificación forense y la nula localización de personas vivas contradicen los informes de "trabajo diario" que emiten los gobiernos estatales y el federal.

"Lo que tenemos es un doble discurso. Por un lado, nos dicen que están haciendo el trabajo, bueno, si lo están haciendo, ¿por qué no están encontrando a los desaparecidos? Si el gobierno está haciendo su trabajo, ¿por qué tenemos muchos más desaparecidos ahora que antes? ¿Por qué 2025 fue el año con más desapariciones?".

La saturación de los Servicios Médicos Forenses (Semefo) y el rezago en las carpetas de investigación en las fiscalías estatales son los síntomas más visibles de una crisis que ha dejado al Estado mexicano como un espectador de su propia tragedia humanitaria.

