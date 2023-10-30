VIDEO: La monja de la feria llega al GP de México; así puso el ambiente en la Fórmula 1

¡La fiesta continua en el Gran Premio de México! El tercer día de la llegada de la Fórmula 1 a nuestro país se vive con euforia y emoción, pues no solo se festeja a los campeones de la competencia, sino también se ofrece un espectáculo de primer nivel a los espectadores con grandes sorpresas como: ¿la monja de la feria?

Así es, la monja de la feria llegó a poner el ambiente al Gran Premio de México y maravilló a sus asistentes con un inigualable ritmo, tanto que ya hasta comenzó a viralizarse en redes sociales.

¡Pone el ambiente! Así bailó la monja de la feria en el GP de México

A través de diferentes videos que circulan en redes se puede apreciar a la monja de la feria sobre el escenario de la Fórmula 1, sacando los increíbles pasos que la caracterizan.

Y aunque en esta ocasión no estuvo acompañada de por su equipo de la feria, aun así logró hacer disfrutar a más de uno.

Imagínate ir al GP del Reino Unido y perderte esto pic.twitter.com/nb7btXlWwO — FTotal (@FTotal_) October 29, 2023

¿Quién es la monja de la feria y por qué es tan popular en redes?

¿No la conoces? Seguramente en redes sociales has visto videos de una mujer disfrazada de monja que baila en medio de un juego mecánico sin perder el equilibrio. Este personaje ha adquirido una fama inigualable debido a su destreza, pero sobre todo por sus icónicos pasos de baile.

Aunque hasta hace un tiempo se desconocía su identidad, la monja de la feria decidió dejar el anonimato y dar la cara para sus fans, revelando que se trata de nada más y nada menos que: Pamela, una joven de 17 años.

La joven es conocida como Pamela Jasso Pérez y durante una entrevista destacó que le encanta bailar en los juegos mecánicos y deleitar al público con su habilidad para permanecer de pie mientras su alrededor gira y gira

Pamela comentó que todo comenzó con un video que se grabó en Chihuahua, posteriormente su fama alcanzó otros estados de la República y hoy en día es de los personajes más conocidos en redes sociales, tanto que incluso ya llegó sacar su mejores pasos al Gran Premio de México.