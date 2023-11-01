Notas
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¿Cuánto cuestan los boletos del GP de México 2024 y cómo comprarlos?
El GP de México reveló los precios oficiales para la edición 2024 de la carrera de Fórmula 1 en nuestro país; a continuación la fecha de venta y preventa.
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Un taxista intentó cobrar 18 mil pesos a una modelo colombiana que iba al GP de México: "¡Es un robo!"
La colombiana, Sara Orrego, denunció el caso en redes y mostró cómo recibió el apoyo de las autoridades tras el cobro de mil dólares previo al GP de México.
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VIDEO: La monja de la feria llega al GP de México; así puso el ambiente en la Fórmula 1
El GP de México contó con la participación de cientos de artistas que se dedicaron a poner el ambiente en la Fórmula 1, tal fue el caso de la monja de la feria.
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¡Se acabó el sueño para Checo Pérez! El tapatío queda fuera del Gran Premio de México
A minutos de iniciar la carrera, Sergio ‘Checo’ Pérez se vio obligado a abandonar el Gran Premio de México tras subir un tropezón cal cerrarse con Leclerc.
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GP de México 2023: Checo Pérez saldrá en quinta posición; Leclerc obtiene Pole Position
¡Paren todo! Este sábado 28 de octubre se lleva a cabo la clasificación para conocer en qué lugar saldrán los pilotos en el Gran Premio de México 2023.
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¿Cómo llegar al GP de México? Estacionamientos y rutas de Metro, Metrobús y Trolebús
Llegó el fin de semana del GP de México y una de las principales dudas es cómo llegar al autódromo; por lo que aquí dejamos las rutas oficiales en transporte.