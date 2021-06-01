VIDEO: Comerciante enfrenta a asaltantes a balazos y mata a uno

Un comerciante defendió su local de dos sujetos que entraron con la intención de robar, pero los sorprendió al sacar un arma de fuego para dispararles, por lo que un ladrón murió antes de que pudiera cometer el atraco.

En redes sociales se compartió el video del momento en que los dos hombres entraron a un establecimiento ubicado en el municipio de Bello, en el departamento de Antioquia, Colombia. En la grabación se observa que uno de los delincuentes ingresó a pie y el otro lo hizo a bordo de una motocicleta.

Cuando intentaron despojar de sus pertenencias a las personas del lugar, el comerciante salió detrás del mostrador y se acercó al ladrón que estaba de pie cerca de la entrada, inmediatamente comenzó a dispararle en varias ocasiones.

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De acuerdo con medios locales, el ladrón que murió en el lugar, quedó tendido en el piso después de recibir impactos de bala por parte del comerciante. La víctima fue identificada como Jefferson Andrey Blandón Sandoval, de 23 años.

Cuando los equipos de emergencia llegaron al lugar, trasladaron al joven al hospital Marco Fidel Suárez, pero falleció debido a la gravedad de las lesiones.

#IMPACTANTE. Este es el momento en el que delincuente fue abatido por comerciante del barrio San José Obrero del mpio. de Bello, Antioquia.



Video completo > https://t.co/yiCEdCfQaZ pic.twitter.com/deju7C5PaU — Colombia Oscura (@ColombiaOscura) June 1, 2021

Comerciante que se defendió no tenía permiso para portar arma de fuego

El alcalde de Bello, Óscar Andrés Pérez, explicó que los presuntos delincuentes llegaron hasta un establecimiento comercial del barrio Cabañas de Bello, donde intentaron despojar de sus pertenencias a las personas que se encontraban en el local.

“Un comerciante accionó su arma de detonación personal en contra de uno de estos delincuentes y le causó la muerte”, declaró el alcalde, citado por medios locales.

Por su parte, Pablo Ruiz, comandante de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, explicó que el comerciante no tenía permiso para portar un arma, por lo que actualmente permanece bajo custodia por portación ilegal de armas mientras se establece si actuó en legítima defensa.

Hasta mayo de 2021, el municipio de Bello reporta 20 homicidios, en el mismo periodo del año pasado ocurrieron 56 muertes violentas, detalló la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, citada por medios locales.

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