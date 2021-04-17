VIDEO: ¿Lindo gatito? Lince rojo con rabia ataca a pareja en EUA

Un video que ya se ha hecho viral en redes sociales, muestra el momento en el que un lince rojo con rabia ataca a uba mujer, afuera de su casa y después a su esposo en plena luz del día y mientras la pareja estaba a punto de subir a su auto.

En la grabación de 45 segundos aparece un señor, quien saluda a una persona que pasa haciendo ejercicio, mientras que él se disponía a subir a su vehículo.

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Se escucha el fuerte chillido del felino, mientras que la mujer pide ayuda a su esposo. El hombre de inmediato corrió hacia ella, tomó al animal y tras verlo detenidamente lo arroja hacia el jardín.

En las imágenes captadas por la cámara de seguridad de la vivienda, se observa a la mujer, quien aparentemente llevaba una caja para transportar gatos, dirigiéndose hacia su coche cuando el lince rojo se lanza sobre ella por la espalda y la ataca.

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Su esposo, al percatarse de la agresión del animal, corrió para ayudarla, lo tomó con las manos pero tras observarlo detenidamente, se dio cuenta que era un felino salvaje y no un gato, como pensaron, y lo lanzó unos metros.

El video inicialmente apareció en la red social TikTok, de donde fue eliminado.

Por otra parte, se reportó que el animal tenía rabia y que después la pareja recibió las respectivas vacunas. Además, se afirma que el hombre habría matado al felino.

Aquí te mostramos el momento en que la pareja de Carolina del Norte fue atacada por el lince rojo en la entrada de su casa.

EL clip ya cuenta con más de 75 mil reuits y 324 mil corazones de "me gusta".

This was a wild 46 seconds pic.twitter.com/jIHQg0G4qU — Sada (@Evi3Zamora) April 15, 2021

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