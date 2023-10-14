VIDEO: Luis Miguel llega en helicóptero a la boda de Michelle Salas, ¿y la gira?

Este sábado 14 de octubre, Michelle Salas, la hija de Luis Miguel, decidió formalizar su compromiso a lado del empresario Danilo Díaz Granados, a quien dio el 'sí, quiero' en La Toscana, una de las regiones más románticas de Italia.

La celebración despertó gran especulación entre los fanáticos de 'El Sol', quienes se preguntaban si el intérprete de 'La Incondicional' haría una pausa en su gira para acudir a la ceremonia, o incluso, si la entregaría en el altar.

El video de Luis Miguel llegando a la boda de Michelle Salas causa revuelo

Michelle Salas y el empresario Danilo Díaz Granados festejan su compromiso con una celebración de tres días que comenzó desde el pasado viernes por la noche con una animada pre boda, para dar paso la ceremonia religiosa y finalmente despedir a sus invitados con un brunch el domingo.

En la celebración 'El Sol' brillaba por su ausencia, por lo que muchos comenzaban a preguntarse si Luis Miguel llegaría a tiempo para la boda de su hija y así fue, porque el cantante se hizo un espacio en su ocupada agenda y eclipsó a todos con su llegada a La Toscana en helicóptero.

De acuerdo con la agenda de Luis Miguel Tour 2023–24, el artista de 53 años pospuso su concierto de este domingo 15 de octubre en la ciudad de Tampa, Florida, para poder asistir al compromiso de su hija, donde fue recibido por la mismísima Michelle Salas bajo un fuerte dispositivo de seguridad.

@Ventaneandouno dio a conocer el lugar de la boda de #MichelleSalas en la Toscana italiana y hoy las primeras imágenes de #LuisMiguel llegando en helicóptero a la finca Il Borro, tal como lo anunciamos. La crónica completa el lunes. pic.twitter.com/sAUwHszxkW — Ventaneando (@VentaneandoUno) October 14, 2023

¿Luis Miguel entregó en el altar a Michelle Salas?

El artista llegó acompañado por su novia, la diseñadora Paloma Cuevas, despertando una nueva interrogante, ¿sería 'El Sol' quien la entregaría a su hija en el altar?

La incógnita tuvo respuesta en días anteriores, cuando Stephanie Salas, madre de la novia, adelantó que sería ella la encargada de llevarla al altar: "Estoy contenta, estoy muy contenta, estoy nerviosa también, no sé, me voy a desmayar o algo, como que a veces tengo esos sentimientos", dijo.

Pese a que la información había sido confirmada por la madre de la novia, algunas versiones, que circulan en redes sociales, apuntan que Luis Miguel sí acompañó a Michelle Salas al lado del empresario Danilo Díaz Granados.