Macaria exigió justicia al gobierno de Veracruz por el abuso que sufrió su pequeña: Rocío Nahle le respondió con una carpeta de investigación por maltrato - VIDEO

Macaria Cruz López, quien en 2025 encaró a la gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle, para exigir justicia por la agresión sexual de su hija en una secundaria de Minatitlán, denunció represalias del sistema judicial. Luego de que el agresor fuera sancionado y tres docentes fueran vinculados a proceso, la jueza Sonia Lima Santos ordenó investigarla a ella por omisión de cuidados y maltrato infantil.

Macaria afirmó que esta medida es una venganza institucional por sus protestas. Tras recibir amenazas de muerte por señalar al gobierno estatal, exigió frenar el hostigamiento legal y la revictimización de su familia, manifestando temor por su vida y libertad.

