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México en el fondo del Estado de Derecho: Se desploma al lugar 125 del ranking mundial del World Justice Project | VIDEO

El World Justice Project ubicó a México en la posición 125 de 143 evaluaciones del estado de derecho, mientras la SCJN avaló los topes de renta entre críticas por conflicto de interés.

Por: Jimena Romero

Especialistas analizaron en Hechos AM la creciente crisis del estado de Derecho en México a partir de dos frentes.

El World Justice Project ubicó a México en el lugar 125 de 143 países en Estado de derecho y en la posición 139 en justicia penal, exhibiendo un severo deterioro institucional tras las recientes reformas judiciales.

La Corte avaló limitar el aumento de rentas a la inflación en CDMX, resolución cuestionada por el involucramiento de los hermanos Batres: la iniciativa de Martí Batres fue votada en el Congreso local por Valentina Batres y validada en el Máximo Tribunal por la ministra Lenia Batres, quien no se excusó del caso. Propietarios alertan sobre afectaciones a sus derechos.

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