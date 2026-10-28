México en el fondo del Estado de Derecho: Se desploma al lugar 125 del ranking mundial del World Justice Project | VIDEO
El World Justice Project ubicó a México en la posición 125 de 143 evaluaciones del estado de derecho, mientras la SCJN avaló los topes de renta entre críticas por conflicto de interés.
Especialistas analizaron en Hechos AM la creciente crisis del estado de Derecho en México a partir de dos frentes.
El World Justice Project ubicó a México en el lugar 125 de 143 países en Estado de derecho y en la posición 139 en justicia penal, exhibiendo un severo deterioro institucional tras las recientes reformas judiciales.
La Corte avaló limitar el aumento de rentas a la inflación en CDMX, resolución cuestionada por el involucramiento de los hermanos Batres: la iniciativa de Martí Batres fue votada en el Congreso local por Valentina Batres y validada en el Máximo Tribunal por la ministra Lenia Batres, quien no se excusó del caso. Propietarios alertan sobre afectaciones a sus derechos.