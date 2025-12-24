VIDEO | Así fue el terrible choque en el que murió Vince Zampella, creador de videojuegos

La comunidad de los videojuegos y desarrolladores está en shock, luego de que el lunes se dio a conocer la muerte de Vince Zampella tras un brutal accidente en la autopista Angeles Crest, en Altadena. Según los reportes de la Patrulla de Caminos de California (CHP), Zampella conducía un Ferrari rojo cuando ocurrió el desastre y ya circula un video en el que presuntamente se obsverva el momento exacto del accidente.

Según el medio de entretenimiento TMZ, el accidente quedó grabado y se viralizó mediante redes sociales.

En el video se muestra el momento exacto en que el lujoso deportivo sale a gran velocidad de un túnel, pierde el control y derrapa hasta estrellarse violentamente contra las barreras de concreto que separan la carretera de las montañas de San Gabriel.

🇺🇸 | Vince Zampella, cocreador de la franquicia de videojuegos Call of Duty, murió en un accidente automovilístico cerca de Los Ángeles

Bola de fuego envuelve el carro de Vince Zampella

Lo que vino después del impacto fue aterrador. Segundos después de chocar contra el muro, el Ferrari quedó destrozado y una enorme bola de fuego envolvió los restos del vehículo. Varios testigos que se encontraban en la zona corrieron desesperadamente hacia el auto para intentar ayudar.

En las grabaciones se observa cómo personas que pasaban por el lugar lograron sacar a uno de los ocupantes, pero el incendio fue tan rápido y agresivo que poco pudieron hacer por salvar ambas vidas. Las autoridades confirmaron que en el auto viajaban dos personas y, lamentablemente, ninguna sobrevivió.

Quién acompañaba a Vince Zampella en el accidente

El reporte oficial indica que en el asiento del pasajero viajaba una persona que fue expulsada del vehículo debido a la fuerza del golpe. Por su parte, se informó que Vince Zampella quedó atrapado dentro del auto mientras las llamas lo consumían.

La zona donde ocurrió el accidente es tristemente famosa por ser un tramo donde conductores de autos deportivos suelen realizar maniobras peligrosas y alcanzar velocidades extremas.

En el pavimento quedaron marcas de neumáticos que refuerzan la teoría de que el exceso de velocidad fue el factor determinante en esta tragedia.

#Internacional | Vince Zampella, reconocido diseñador de videojuegos y cocreador de la franquicia Call of Duty, falleció el domingo 21 de diciembre de 2025 en un trágico accidente automovilístico en la autopista Angeles Crest Highway, al norte de Los Ángeles, California.

El legado de Vince Zampella

La pérdida de Zampella es incalculable para la industria. En 2003, revolucionó el mundo con el lanzamiento de la franquicia "Call of Duty" , que hoy es una de las más exitosas de la historia. Pero su talento no se detuvo ahí; como líder de Respawn Entertainment, entregó ediciones como "Titanfall", el fenómeno de "Apex Legends" y los aclamados juegos de "Star Wars Jedi".

Además de su trabajo en EA, Vince estaba a cargo de supervisar el futuro de la saga "Battlefield". Su visión artística y técnica definió el género de disparos en primera persona para varias generaciones de jugadores.