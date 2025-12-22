¡DE LUTO! Muere creador del famoso videojuego “Call of Duty”

La tarde del domingo, la comunidad gamer recibió una noticia devastadora : Vince Zampella, uno de los desarrolladores más influyentes en la historia de los videojuegos, falleció en un accidente automovilístico en la autopista Angeles Crest, al norte de Los Ángeles. El creador de franquicias icónicas como "Call of Duty" y "Titanfall" tenía 55 años.

De acuerdo con la Patrulla de Caminos de California, el vehículo deportivo en el que viajaba se salió de la carretera, impactó contra una barrera de concreto y posteriormente se incendió. Zampella murió en el lugar, mientras que el pasajero que lo acompañaba falleció horas después en el hospital.

Un legado que marcó generaciones

Zampella fue cofundador de Infinity Ward, el estudio que dio vida a "Call of Duty", una de las franquicias más exitosas y revolucionarias del género de disparos en primera persona. Más tarde, fundó Respawn Entertainment, responsable de títulos como "Titanfall", "Apex Legends" y "Star Wars Jedi: Fallen Order".

Su visión redefinió la manera en que millones de jugadores experimentan los videojuegos, llevando la narrativa y la acción a un nivel cinematográfico que marcó un antes y un después en la industria.

Condolencias de la comunidad gamer

Tras confirmarse su fallecimiento, colegas, desarrolladores y fanáticos expresaron su pesar en redes sociales. Un representante de Electronic Arts (EA) declaró: “La influencia de Vince en la industria de los videojuegos fue profunda y trascendental. Su obra ayudó a dar forma al entretenimiento interactivo moderno e inspiró a millones de jugadores y desarrolladores en todo el mundo”.

La huella de Call of Duty

Desde su lanzamiento en 2003, "Call of Duty" se convirtió en un fenómeno cultural, con millones de copias vendidas y una comunidad global que sigue activa más de dos décadas después. La franquicia no solo revolucionó el género de los shooters, sino que también influyó en la manera en que se desarrollan los videojuegos multijugador competitivos.

Más allá de sus logros técnicos, Zampella fue considerado un líder visionario que supo combinar creatividad, innovación y pasión por los videojuegos. Su legado seguirá vivo en cada partida de "Call of Duty, en cada batalla de Apex Legends y en cada historia épica que Respawn Entertainment continúe creando.