VIDEO: mujer se desmaya y cae a plataforma del metro en Nueva York

Un video captado por la cámara corporal en el uniforme de un oficial de la policía de Nueva York, captó los momentos en que una mujer se desmayó y cayó de una plataforma del metro, además de la oportuna reacción de otro oficial de la policía que de inmediato acudió a su rescate.

El incidente se registró el pasado lunes (20 de junio de 2022), cuando una mujer caminaba por el andén del metro, muy cerca de la orilla de las vías cuando súbitamente colapsó.

Por fortuna, dos oficiales del Departamento de Policía de Nueva York (NYPD, por sus siglas en inglés), se encontraban muy cerca de ella, por lo que uno oficial de la policía saltó hacia las vías del metro, instantes después de que la mujer se cayera.

El uniformado la levantó mientras que el otro oficial le ayudo a salir junto con la mujer inconsciente del fondo de la plataforma del metro.

El incidente ocurrió alrededor de las 8:30 de la mañana del pasado lunes (20 de junio de 2022), en la estación del metro de la calle 95, ubicada en el vecindario de Bay Ridge en Brooklyn.

Los oficiales del distrito 68 del Departamento de Policía dela ciudad de Nueva York estaban en su inspección de rutina de tránsito, cuando la mujer sufrió de lo que describieron como "un episodio médico y cayó a las vías minutos antes de que un tren llegara a la estación".

De acuerdo a un comunicado publicado en Twitter, el Departamento de Policía de Nueva York señaló que los policías se encontraban el pasado lunes 20 de junio de 2022 durante su patrullaje diario al interior de la estación Bay Ridge-95th Street en la línea R del subterráneo alrededor de las 8:30 a.m. cuando vieron a una mujer joven de 25 años precipitarse del andén.

Watch as strategically deployed @nypd68pct officers who were on their daily transit inspection came to the rescue when a passenger suffered a medical episode and fell onto the tracks minutes before a train rolled into the station. pic.twitter.com/qdGwnCFWgM — NYPD NEWS (@NYPDnews) June 21, 2022

Captado en video: policías rescatan a mujer que cayó en las vías del metro de Nueva York

Los uniformados del distrito 68 de la Policía de Nueva York estaban en su inspección de rutina de tránsito, cuando la pasajero sufrió de lo que describieron como "un episodio médico y cayó a las vías minutos antes de que un tren llegara a la estación".

La cámara corporal de los agentes del Departamento de Policía de Nueva York (NYPD, por sus siglas en inglés), registró un video de como uno de ellos saltó hacia las vías del metro de la ciudad de Nueva York y levantó a la mujer (que aparentemente un desmayo provocó su caída), para ponerla a salvo y posteriormente fue llevada al hospital Langone NYU para ser atendida por una herida que sufrió en la cabeza.