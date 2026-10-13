¡Dale, dale, no pierdas el tino! Perrito se vuelve viral por ayudar a romper la piñata | VIDEO

¡La verdadera alma de la fiesta! Un perrito acaparó las redes sociales, luego de que se difundiera un video del animalito jalando la cuerda de una piñata, mientras los invitados intentaban romperla.

Las imágenes no tardaron en volverse virales debido a lo surreal que fue todo , aunque se desconoce la fecha en que fue grabado el video, así como el lugar, pero las risas no faltaron.

VIDEO: Perrito ayuda a jalar la piñata y conquista las redes sociales

En las imágenes que circulan se observa a un perrito sobre el techo de una vivienda, desde donde toma la cuerda de una piñata y comienza a jalar en repetidas ocasiones.

Mientras tanto, las personas intentan romper la piñata, siguiendo la dinámica de uno de los juegos que nunca pueden faltar en las fiestas mexicanas.

Debido a la insistencia del lomito por jalar la cuerda, parece que intenta ayudar a mover la piñata para dificultar que la persona que trata de golpearla consiga alcanzarla.

¿Dónde fue grabado el video del perrito que ayuda con la piñata?

Hasta el momento, no se cuenta con información confirmada sobre el lugar exacto en el que fue grabado el video ni sobre la fecha en que ocurrió todo.

Tampoco se conocen detalles sobre el nombre del perrito, quiénes organizaron la fiesta o si el animal pertenece a la familia que aparece en las imágenes.

¿Cuántos perros hay en México?

La popularidad de este tipo de videos también recuerda la importancia que tienen los perros en la vida cotidiana de millones de familias mexicanas, donde son considerados compañeros y parte del hogar.

De acuerdo con cifras difundidas por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), México cuenta con una importante población, donde el 66.4% de las viviendas en el país tiene al menos un animal de compañía.

El problema es que según estimaciones de la UNAM y asociaciones veterinarias como la AMMVEPE, del total de perros en el país, alrededor del 70% viven en la calle.

Esto equivale a casi 20 millones de animales, posicionando a México como el primer lugar en Latinoamérica en este problema.