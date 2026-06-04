Encerró a sus perros en una camioneta y uno murió; así fue la detención del presunto responsable

¡Dejó a dos perros en una camioneta! Lo que comenzó como una alerta vecinal por un posible acto de maltrato animal, terminó un hombre detenido y la muerte de un perrito en calles del Centro Histórico de la Ciudad de México (CDMX), luego de que dos perros fueran encerrados dentro de una camioneta en condiciones que alarmaron a las personas de la zona.

Lo deteienen por dejar a dos perritos dentro de una camioneta

Los hechos ocurrieron sobre la calle de Joaquín Herrera, en la colonia Centro de la alcaldía Cuauhtémoc. Tras recibir el reporte por medio de la frecuencia de radio, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) llegaron al lugar para verificar la situación.

🐕🚨 Indignación en el Centro Histórico: vecinos rompieron una ventanilla para rescatar a dos perros encerrados en una camioneta en @AlcCuauhtemocMx. Uno de los ejemplares murió antes de recibir ayuda.



El dueño, de 48 años, fue detenido por la #SSC y quedó a disposición del… pic.twitter.com/LTbznuP4Jk — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) June 4, 2026

Cuando llegaron los policías al lugar, encontraron una camioneta blanca con uno de los cristales dañados y a dos perritos fuera del vehículo. Uno de ellos permanecía inconsciente, mientras que el otro recibía agua proporcionada por los vecinos que intentaban ayudarlo.

De acuerdo con los testimonios de los vecinos, los animales se encontraban encerrados dentro de la unidad y en un estado preocupante.

#BoletínSSC | #DETENIDO | Efectivos de la #SSC, en calles del #CentroHistórico, en la alcaldía @AlcCuauhtemocMx, detuvieron a un hombre que posiblemente dejó encerrados a dos lomitos dentro de un vehículo, mismos que fueron rescatados por varias personas, y uno de ellos perdió la… pic.twitter.com/FXoTE6jhtE — SSC CDMX (@SSC_CDMX) June 4, 2026

Ante la situación varias personas decidieron romper una de las ventanillas para rescatarlos. Sin embargo, pese a los esfuerzos realizados, uno de los perritos ya no contaba con signos vitales.

Tras conocer los hechos, los oficiales detuvieron al propietario de los animales, un hombre de 48 años, a quien le informaron sus derechos y posteriormente fue presentado ante el agente del Ministerio Público correspondiente.

Será la autoridad la encargada de determinar la situación jurídica del detenido y las posibles responsabilidades derivadas de este caso que generó indignación entre vecinos del Centro Histórico.

Denuncian agresión contra perro que buscaba refugiarse de la lluvia en Hospital de Especialidades de Campeche

El Hospital Gral. de Especialidades de Campeche "Dr. Javier Buenfil Osorio", se convirtió en el escenario de un nuevo caso de maltrato animal, luego de que elementos de seguridad de la clínica sacaran a patadas a un pequeño perro que buscaba refugiarse de la lluvia.

En los videos compartidos en redes sociales se muestran el momento exacto en el que dos vigilantes agreden al pequeño perro que, por miedo, no se dejaba toca.

🚨 INDIGNACIÓN EN CAMPECHE | Un video en redes sociales desató críticas tras mostrar a un perrito siendo expulsado de un hospital donde se resguardaba de la lluvia.

Ciudadanos debaten si ocurrió en la UMAA IMSS No. 14 o en el Hospital de Especialidades. 🐾🌧️ pic.twitter.com/6JYjUr4yIr — Portal Noticias Campeche (@portalnoticamp) June 3, 2026

Los guardias de seguridad se encargaron de acorralar al perrito pero por la situación el propio animal intenta defenderse, lo que desencadena que los guardias le propinen golpes y patadas al tiempo en el que animal decide escapar.