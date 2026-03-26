¿Cómo adoptar un perrito que fue maltratado en CDMX? Requisitos y lomitos disponbles
Más de 150 “lomitos” que sufrieron violencia hoy están sanos y listos para recibir una segunda oportunidad; si vives en CDMX, te decimos los requisitos para adoptar y cómo consultar el catálogo actualizado de la SSC.
En la Ciudad de México (CDMX), la Brigada de Vigilancia Animal (BVA) de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) mantiene a resguardo a más de 150 perritos que han sido rescatados de situaciones críticas: desde maltrato extremo hasta accidentes en las vialidades.
Hoy, estos peluditos ya pasaron por un proceso de recuperación que incluye atención veterinaria, baños, alimentación adecuada y esterilización. Están listos para dejar atrás su pasado y convertirse en el alma de un nuevo hogar.
¿Dónde ver a los perritos en adopción?
Existen dos formas principales para conocer a los candidatos. La BVA cuenta con ejemplares de todas las tallas, colores y edades (desde cachorros de 2 años hasta "abuelitos" de 12 años que buscan pasar sus últimos días con amor):
- Catálogo Digital: Puedes consultar las fotos y perfiles en la página oficial de la SSC o directamente en el enlace de la SSC CDMX.
- Visita Presencial: Puedes acudir a las instalaciones de la BVA en la Avenida Manuel Ávila Camacho S/N, colonia Ciénega Grande, alcaldía Xochimilco. Abren los 365 días del año en un horario de 09:00 a 18:00 horas.
El amor no se compra, se adopta🐾❤️— Azteca Noticias (@AztecaNoticias) March 26, 2026
La Brigada de Vigilancia Animal lanza catálogo de 80 perritos que han sido rescatados de situaciones de maltrato y violencia.
El catálogo incluye desde ejemplares jóvenes de 2 años hasta perritos "senior" de 12 años, quienes buscan pasar sus… pic.twitter.com/sUIB1ry2HA
Requisitos para la adopción en la CDMX (2026)
El proceso es sencillo, pero riguroso, ya que el objetivo es asegurar que el círculo de rescate se cierre con éxito y el animal no vuelva a sufrir. Necesitarás tener a la mano:
- Identificación oficial vigente: (INE, Pasaporte o Licencia de conducir).
- Comprobante de domicilio: (Recibo de luz, agua, internet o teléfono fijo).
- Formulario de adopción: Este se llena directamente en las instalaciones de la BVA o al iniciar el proceso digital.
Dato importante: Todo el proceso de adopción es completamente gratuito. La BVA sostiene que "el amor no se compra, se adopta".
#BoletínSSC | #BVA | #NoCompresAdopta | Una nueva oportunidad de vida aparejada de amor y merecidos cuidados, en un hogar con dueños responsables, esperan más de 150 perritos que la Brigada de Vigilancia Animal (#BVA) de la #SSC mantiene a resguardo y pone en adopción, luego de… pic.twitter.com/GEB5MsrOaj— SSC CDMX (@SSC_CDMX) March 26, 2026
El protocolo de entrega: ¿Qué sigue después de elegir a tu perro?
A diferencia de otras asociaciones, la BVA tiene un protocolo de acompañamiento muy humano y responsable:
- Visita domiciliaria: Una vez cumplidos los requisitos, el personal de la Brigada lleva personalmente al perrito a tu casa. Esto sirve para constatar que el espacio es adecuado y seguro para la especie.
- Hogares exclusivos: Debido a que muchos de estos perros tienen historias de vida difíciles o traumas por maltrato, se recomienda (y en ocasiones es requisito) que lleguen a hogares donde no haya otros perros. Esto permite que el rescatado sea el centro de atención y su proceso de adaptación sea más tranquilo.
- Seguimiento post-adopción: La BVA realiza visitas periódicas para verificar cómo se está integrando el nuevo miembro a la familia y asegurar su bienestar a largo plazo.
¿Por qué adoptar a un perro "senior"?
En el catálogo actual destacan cerca de 80 perritos que superan los 8 años de vida. Aunque a muchos les quedan pocos años, son animales que suelen ser más tranquilos, ya están educados y su gratitud es incondicional. Darle un hogar a un perro adulto es permitirle conocer la paz después de una vida de violencia.