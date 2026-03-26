¿Cómo adoptar un perrito que fue maltratado en CDMX? Requisitos y lomitos disponbles

En la Ciudad de México (CDMX), la Brigada de Vigilancia Animal (BVA) de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) mantiene a resguardo a más de 150 perritos que han sido rescatados de situaciones críticas: desde maltrato extremo hasta accidentes en las vialidades.

Hoy, estos peluditos ya pasaron por un proceso de recuperación que incluye atención veterinaria, baños, alimentación adecuada y esterilización. Están listos para dejar atrás su pasado y convertirse en el alma de un nuevo hogar.

¿Dónde ver a los perritos en adopción?

Existen dos formas principales para conocer a los candidatos. La BVA cuenta con ejemplares de todas las tallas, colores y edades (desde cachorros de 2 años hasta "abuelitos" de 12 años que buscan pasar sus últimos días con amor):



Catálogo Digital: Puedes consultar las fotos y perfiles en la página oficial de la SSC o directamente en el enlace de la SSC CDMX Visita Presencial: Puedes acudir a las instalaciones de la BVA en la Avenida Manuel Ávila Camacho S/N, colonia Ciénega Grande, alcaldía Xochimilco. Abren los 365 días del año en un horario de 09:00 a 18:00 horas.

El amor no se compra, se adopta🐾❤️



La Brigada de Vigilancia Animal lanza catálogo de 80 perritos que han sido rescatados de situaciones de maltrato y violencia.



El catálogo incluye desde ejemplares jóvenes de 2 años hasta perritos "senior" de 12 años, quienes buscan pasar sus… pic.twitter.com/sUIB1ry2HA — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) March 26, 2026

Requisitos para la adopción en la CDMX (2026)

El proceso es sencillo, pero riguroso, ya que el objetivo es asegurar que el círculo de rescate se cierre con éxito y el animal no vuelva a sufrir. Necesitarás tener a la mano:



Identificación oficial vigente: (INE, Pasaporte o Licencia de conducir).

(INE, Pasaporte o Licencia de conducir). Comprobante de domicilio: (Recibo de luz, agua, internet o teléfono fijo).

(Recibo de luz, agua, internet o teléfono fijo). Formulario de adopción: Este se llena directamente en las instalaciones de la BVA o al iniciar el proceso digital.

Dato importante: Todo el proceso de adopción es completamente gratuito. La BVA sostiene que "el amor no se compra, se adopta".

#BoletínSSC | #BVA | #NoCompresAdopta | Una nueva oportunidad de vida aparejada de amor y merecidos cuidados, en un hogar con dueños responsables, esperan más de 150 perritos que la Brigada de Vigilancia Animal (#BVA) de la #SSC mantiene a resguardo y pone en adopción, luego de… pic.twitter.com/GEB5MsrOaj — SSC CDMX (@SSC_CDMX) March 26, 2026

El protocolo de entrega: ¿Qué sigue después de elegir a tu perro?

A diferencia de otras asociaciones, la BVA tiene un protocolo de acompañamiento muy humano y responsable:



Visita domiciliaria: Una vez cumplidos los requisitos, el personal de la Brigada lleva personalmente al perrito a tu casa. Esto sirve para constatar que el espacio es adecuado y seguro para la especie. Hogares exclusivos: Debido a que muchos de estos perros tienen historias de vida difíciles o traumas por maltrato, se recomienda (y en ocasiones es requisito) que lleguen a hogares donde no haya otros perros. Esto permite que el rescatado sea el centro de atención y su proceso de adaptación sea más tranquilo. Seguimiento post-adopción: La BVA realiza visitas periódicas para verificar cómo se está integrando el nuevo miembro a la familia y asegurar su bienestar a largo plazo.

¿Por qué adoptar a un perro "senior"?

En el catálogo actual destacan cerca de 80 perritos que superan los 8 años de vida. Aunque a muchos les quedan pocos años, son animales que suelen ser más tranquilos, ya están educados y su gratitud es incondicional. Darle un hogar a un perro adulto es permitirle conocer la paz después de una vida de violencia.

