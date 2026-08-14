¿Quieres adoptarlos? Salvan cinco cachorros que alguien abandonó en la basura en CDMX

Alguien simplemente los dejó a su suerte. Cinco cachorros fueron abandonados en la basura en la Ciudad de México (CDMX), pero gracias a la intervención de la policía, pudieron ser rescatados y afortunadamente se encuentran bien.

Los animales estaban en la colonia Industrial Vallejo, de la alcaldía Azcapotzalco, de acuerdo con la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC).

Hombre pidió ayuda y alertó a los policías de unos perros abandonados

Este viernes 14 de agosto de 2026, la institución informó que el rescate de los animales fue posible gracias a que un hombre pidió ayuda a oficiales de la Policía Auxiliar que patrullaban en la avenida Ceylán.

El ciudadano señaló un montículo de basura donde se encontraban cinco cachorros de perritos abandonados; por ello, de inmediato removieron los desperdicios y sacaron uno por uno los cuales no mostraban alguna lesión física.

Esperan que cachorros sean adoptados tras ser abandonados

Luego de confirmar que los animales se encontraban en buenas condiciones, los trasladaron al Centro de Control Canino, ubicado en Boulevard Ferrocarriles, colonia Euzkadi, en la misma demarcación.

En este lugar, aseguró la SSC de CDMX, recibirán la atención médica veterinaria zootecnista que necesitan y serán resguardados hasta que encuentren un hogar.

Abandonan 8 perritos en una caja de cartón en Tlalpan

Apenas el 7 de julio de 2026, al menos ocho perritos fueron abandonados dentro de una caja de cartón en la colonia Pueblo de Parres El Guarda, en la alcaldía Tlalpan.

Policías los rescataron en las calles Amapolas y Masiosare, donde una mujer de 45 años de edad le contó que al caminar por la zona, observó que en una caja de cartón se encontraban ocho perritos vivos, los cuales sollozaban de hambre, y al notar que no se encontraba nadie cerca de ellos que se responsabilizara o los reclamara, solicitó el apoyo.

Los animales fueron trasladados, a bordo de una patrulla, a la sucursal donde el médico veterinario los valoró y diagnosticó como clínicamente sanos y realizó el registro de cada uno para la búsqueda de una familia responsable que los adopte.