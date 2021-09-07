VIDEO: Lanzan piedras a Justin Trudeau durante un acto de campaña

El primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, fue atacado con piedras por un grupo de manifestantes durante un acto de campaña celebrado en una cervecería de London, Ontario.

Después de realizar el mitin, Trudeau regresaba a su autobús cuando fue alcanzado por varias piedras pequeñas, que no le provocaron ninguna lesión, según medios internacionales.

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El primer ministro confirmó que había sido golpeado en el hombro; sin embargo, no fue un impacto fuerte y resultó ileso, así como los miembros de su equipo de seguridad que también recibieron la lluvia de piedras.

Durante el acto de campaña, previo al ataque, declaró que no dudará “en seguir luchando por un Canadá donde la gente esté protegida” y donde se puedan evitar “otros confinamientos para volver a la vida normal”.

#Watch: 🚨 Canadian PM Justin Trudeau pelted with STONES at campaign event in London, Ontario pic.twitter.com/SezCYMeUzg — OSINT Updates 🚨 (@OsintUpdates) September 7, 2021

Elecciones anticipadas convocadas por Trudeau, en el marco de la pandemia de Covid-19

Trudeau, del Partido Liberal, convocó a elecciones anticipadas a mediados de agosto y a poco menos de dos semanas para que los ciudadanos salgan a las urnas, las tendencias favorecen al Partido Conservador, reportaron medios internacionales.

En los diferentes mítines del primer ministro se han dado cita manifestantes que muestran su postura en contra de las medidas adoptadas por el gobierno canadiense para hacerle frente a la pandemia de Covid-19.

El pasado 27 de agosto, Trudeau canceló un acto de campaña en Bolton, Ontario, por cuestiones de seguridad. Además, el Partido Liberal ya no publica las actividades en las que participará el primer ministro, para evitar que sea víctima de algún incidente.

Las elecciones anticipadas fueron convocadas por el líder de los liberales bajo un argumento relacionado con la pandemia. “Los canadienses deben elegir cómo terminamos la lucha contra Covid-19 y reconstruimos de la mejor manera”, dijo.

En Canadá, el 75% de la población cuenta al menos con una dosis de la vacuna contra Covid-19 y alrededor del 68% ya tiene el esquema completo de protección.

Antes de que iniciaran las campañas electorales, el gobierno de Canadá adelantó que en octubre todos sus funcionarios deberán estar vacunados. Mientras que los pasajeros de vuelos comerciales, cruceros y trenes podrán viajar solamente si están inmunizados.

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