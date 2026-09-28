¡Tremendo susto! Pipa de gas LP presenta fuga y provoca una nube blanca en Chimalhuacán

En Chimalhuacán, Estado de México (Edomex), se estuvo a punto de vivir una tragedia luego de que una pipa de gas LP presentara un fuga en su tanque con una capacidad de mil 600 litros.

La unidad se encontraba estacionada entre calles del municipio mexiquense, cuando en segundos se empezó a cubrir de una nube blanca de gas.

Por fortuna, equipos de emergencia se movilizaron para detener lo que pudo haberse convertido en una fuerte explosión, que hubiera arrasado con casas a la redonda.

VIDEO: Pipa de gas presenta una fuga de gas en Chimalhuacán, Edomex

De acuerdo con reportes locales, la pipa estaba estacionada en la avenida Hidalgo y calle Canteros, en el barrio Xochiaca, cuando se registró la fuga.

En los videos difundidos se puede observar como la pipa comienza a cubrirse de una densa nube blanca que conforme pasaban los segundos se iba expandiendo.

Al percatarse de lo que ocurría, bomberos se trasladaron a la zona y con equipo especializado lograron controlar la fuga, mientras vecinos eran desalojados para prevenir un riesgo mayor.

¿Qué originó la fuga de gas en Chimalhuacán, Edomex?

Aunque las causas deberán ser investigadas, se presume que la fuga fue producto de una falla en las válvulas de la pipa.

Por ello, policías crearon un perímetro de seguridad a la redonda ante el riesgo de una explosión. Poco después se informó que la unidad iba a un 25% de su capacidad, lo que permitió que no pasara a mayores.

Claro que el olor a gas no tardó en ser percibido por los vecinos, lo que desató el pánico momentáneo; incluso, las personas salieron a las calles con sus mascotas en brazos.

Fuga de gas: Lo que debes hacer cuando se forman nubes blancas

Cuando una nube blanca se forma cerca de una fuente de gas indica que se trata de una fuga peligrosa, ya que el frío extremo del gas al salir enfría la humedad del aire y condensa el vapor de agua en microgotas.

Por ello, si percibes un olor fuerte, lo prioritario es evitar chispas, evacuar de inmediato y llamar al 911 desde un lugar seguro.

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