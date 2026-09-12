VIDEO: Entre los escombros, todavía había alguien; rescatan a uno de los lesionados tras explosión en taquería de la CDMX

Entre los restos de una taquería parcialmente derrumbada tras una explosión ubicada en la alcaldía Álvaro Obregón, policías de la Ciudad de México encontraron a una persona y la sacaron del inmueble para ponerla a salvo

El momento quedó grabado en video. En las imágenes se observa a elementos de emergencia avanzar entre los escombros mientras trasladan a la persona en una camilla, luego de la explosión registrada en un negocio de la colonia Minas de Cristo.

El establecimiento se ubica en la avenida Alta Tensión y la calle Jacinto. De manera preliminar, el estallido habría sido provocado por un tanque de gas de 30 kilogramos, aunque la causa deberá ser determinada por las autoridades.

Es el momento en que policías de la CDMX rescatan a una personas tras la explosión en una taquería en la alcaldía Álvaro Obregón. pic.twitter.com/TPatigDoI2 — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) September 12, 2026

¿Cuántas personas resultaron afectadas por la explosión?

El saldo preliminar es de 11 personas lesionadas y una persona sin vida. Los heridos fueron trasladados a hospitales para recibir atención médica; una de las víctimas se encuentra grave.

La persona fallecida permanece en calidad de desconocida.

¿Qué dijeron los policías que participaron en el rescate?

El secretario de Seguridad Ciudadana, Pablo Vázquez, reconoció la actuación de elementos de la Policía Bancaria e Industrial (PBI), quienes ingresaron al inmueble para auxiliar a las personas afectadas, apoyar en su evacuación y trabajar junto con los equipos de emergencia.

Mientras continúan las labores en la zona, el inmueble permanece acordonado y las autoridades piden evitar el lugar para no obstaculizar las tareas de rescate y revisión.

La alcaldía Álvaro Obregón informó que mantiene un acordonamiento a la redonda de 5 cuadras para permitir que los servicios de emergencia laboren en la zona afectada.