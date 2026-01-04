Investigan presunto escándalo en Chihuahua: Filtran VIDEO de funcionarias realizando disparos en celebración de Año Nuevo

Un polémico video que circula en redes sociales expuso a dos funcionarias del municipio de Guadalupe y Calvo, en Chihuahua , quienes fueron captadas realizando disparos al aire con armas largas durante los festejos de Año Nuevo.

Filtran video de funcionarias realizando disparos en Año Nuevo

Los hechos, ocurridos presuntamente durante las celebraciones, muestran a las funcionarias de Chihuahua accionando armas de fuego, lo que ha generado una ola de críticas. Ante la gravedad de lo que se observa en el video, la Fiscalía General del Estado confirmó que ya busca identificar plenamente a las involucradas por los disparos realizados.

En uno de los metrajes se identificaría a Esmeralda Pizarro Mendívil, subdirectora de Obras Públicas del Ayuntamiento de Guadalupe y Calvo, quien presuntamente aparece realizando disparos con un arma larga de alto poder.

En otro video, se observa a Blanca Arleth Marín Escárcega, secretaria particular de la presidenta municipal, presuntamente efectuando disparos al aire con un arma corta. Ambos metrajes habrían sido publicados en una de sus cuentas personales y posteriormente eliminados de redes sociales.

El fiscal general del estado, César Jáuregui Moreno, confirmó que agentes del Ministerio Público analizan el video, recaban evidencia digital y evalúan si los disparos corresponden a armas de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas, lo que podría derivar en responsabilidades penales conforme a la legislación vigente en Chihuahua.

PRI y Movimiento Ciudadano exigen aclaraciones

En declaración a medios locales, Alejandro Domínguez, dirigente estatal del PRI en Chihuahua , pidió a las autoridades municipales de Guadalupe y Calvo pronunciarse sobre el video donde presuntamente aparecen funcionarias realizando disparos durante los festejos. Señaló que, de confirmarse los hechos, deberá aclararse bajo qué carácter se poseían las armas y si existían permisos legales.

La Coordinación Municipal de Movimiento Ciudadano en Guadalupe y Calvo también exigió una explicación pública a la alcaldesa Ana Laura González Ábrego. A través de un posicionamiento, el partido señaló que los presuntos disparos captados en video, atribuidos a funcionarias del municipio, resultan preocupantes y ameritan una respuesta institucional clara.