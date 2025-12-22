Hallan sin vida al juez Omar Felipe García en Chihuahua; Poder Judicial lamenta su muerte

Alerta en el sistema de justicia de Chihuahua. La madrugada del sábado 20 de diciembre, un intenso operativo de emergencia se desplegó en Hidalgo del Parral tras el hallazgo sin vida del juez de control Omar Felipe García Cano , adscrito al Distrito Judicial Morelos. El hecho, confirmado por autoridades ministeriales, generó movilización policial de última hora y conmoción en el ámbito judicial del estado.

De acuerdo con los primeros reportes, el juez fue localizado dentro de un domicilio ubicado en la colonia Haciendas del Parque. Tras recibirse el aviso al número de emergencias, elementos de la Agencia Estatal de Investigación acudieron al lugar para asegurar la vivienda e iniciar los protocolos correspondientes, por lo que la zona fue acordonada mientras peritos realizaban las diligencias iniciales.

Información preliminar de la Fiscalía General del Estado de Chihuahua señala que el cuerpo presentaba una lesión por proyectil de arma de fuego en la cabeza. En el sitio fue localizada y asegurada un arma corta calibre .380, la cual quedó integrada a la carpeta de investigación.

Las autoridades precisaron que todas las líneas de investigación se mantienen abiertas y que será la necropsia de ley la que confirme la causa del fallecimiento.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: ¿QUIÉN ERA VIVIAN POLANÍA? JUEZA HALLADA MUERTA JUNTO A SU BEBÉ DE DOS MESES

Tras el procesamiento de la escena, el cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense para los estudios correspondientes; por su parte, la circulación en calles aledañas permaneció restringida durante varias horas como parte del operativo de seguridad.

Horas después del hallazgo, el Poder Judicial del Estado de Chihuahua emitió un mensaje público en el que lamentó el fallecimiento del juez Omar Felipe García Cano. En el comunicado, la institución destacó su trayectoria y compromiso con la impartición de justicia, además de expresar condolencias a familiares, amigos y compañeros de trabajo.

"El fallecimiento de nuestro compañero deja un vacío en la institución", señaló el Poder Judicial, al tiempo que reconoció su desempeño como servidor público.

El caso continúa bajo investigación por parte de la fiscalía estatal. Hasta el momento, no se ha informado sobre la existencia de terceras personas involucradas, mientras las autoridades reiteran que cualquier conclusión oficial será comunicada únicamente a través de canales institucionales.