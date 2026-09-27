VIDEO| “Cero de cero”: Exhiben a profesor del IPN por aventar cuadernos de estudiante en la vocacional 4; desata indignación

Un video difundido en redes sociales mostro el trato de un profesor del Centro de Estudios Científicos y Tecnológico (CECyT 4) "Lázaro Cárdenas" a sus alumnos, exhibiendo cómo el docente arrojaba al suelo el cuaderno de una de sus estudiantes; el hecho desató indignación entre la comunidad estudiantil.

Los primeros informes aseguran que el profesor imparte la clase de Expresión Oral y Escrita, en la vocacional 4 del IPN durante el turno vespertino.

Así fue el momento en que el profesor del IPN arrojó el cuaderno al suelo

El video muestra al profesor revisando las tareas y trabajos de los alumnos. Al dirigirse a una de las estudiantes, el docente pronuncia tajantemente la frase "cero, cero de cero", mientras continuaba revisando la actividad.

Tras pronunciar la calificación, en lugar de entregarle la libreta en la mano, el docente la arroja por los aires hacía el piso del salón de clases, incluso observa cómo es que la libreta azota contra el suelo.

En el video se puede ver cómo es que la estudiante tiene que agacharse a recoger su cuaderno del piso ante la mirada de todos sus compañeros del salón.

Se desconoce si el profesor pidió una disculpa después de arrojar el libro de la estudiante, pues el video se corta después de que la chica se acerca a levantar la libreta.

Las imágenes fueron compartidas en redes sociales, desatando indignación de millones de mexicanos, quienes no están de acuerdo con que los alumnos sean tratados de esta manera.

"Por favor alcemos la voz de los que a veces por miedo no lo hacen", se puede leer en la publicación de este video, cual cuenta con miles de comentarios y compartidos.

IPN mantiene el silencio tras la difusión del video en el CECyT 4

Se mantienen en silencio. El Instituto Politécnico Nacional (IPN) no ha emitido algún comunicado sobre los hechos ocurridos en el turno vespertino de la vocacional 4 "Lázaro Cárdenas", por lo que se desconoce su postura en este tema.

Por su parte, las redes sociales han mostrado su descontento con este profesor, exigiendo que se ponga un alto a este tipo de acciones contra las y los estudiantes.