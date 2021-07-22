Video: Remolino se lleva a un árbitro antes de un partido de futbol

En Achocalla, Bolivia, minutos antes del inicio de un partido de futbol, un remolino apareció en la cancha y sorprendió a los jugadores, pero fue el árbitro quien terminó en el aire cuando la tolvanera se lo comió.

“Estamos de retorno, ahí está un remolino en el campo de juego, se lo va a comer al árbitro, se lo comió”, dijo un comentarista que presenció el incidente.

Te puede interesar: Video: Rata interrumpe sesión del Parlamento de Andalucía

Mientras el comentarista se preparaba para iniciar con la narración del partido, los futbolistas de los equipos Chelsea y Chapecoense estaban a mitad de la cancha, junto a los árbitros, listos para enfrentarse, pero una nube de polvo retrasó el juego.

De repente, el remolino apareció por uno de los lados de la cancha, localizada en un pueblo de Bolivia, por lo que todos los jugadores corrieron para ponerse a salvo; sin embargo, el árbitro no pudo escapar y “voló” por algunos segundos, para terminar con un aterrizaje sobre la tierra del campo de juego.

Vuela algo, vuela una cosa más, espero que no llegue por acá, hay que sostener todo lo que tenemos en nuestro lugar. Primera vez que estoy viendo un remolino, esto no era un tornado, parecía otra cosa, algo cayó.

La tolvanera ocurrió antes de que ambos equipos disputaran la final de la Liga amateur de futbol de Achocalla, un pueblo ubicado en la provincia de Pedro Domingo Murillo, del departamento de La Paz.

Según medios locales, el encuentro se realizó tras el paso de la tolvanera, debido a que el árbitro no sufrió lesiones, a pesar de que terminó entre el polvo y cayó bruscamente en la cancha.

🌪️🇧🇴 Un "remolino de polvo" cruza una cancha durante un partido de fútbol local en Bolivia, pero sin causar daños aparentes pic.twitter.com/CCzRT0RiXt — Reuters Latam (@ReutersLatam) July 22, 2021

Remolino en Bolivia no ha sido el único que interrumpe un encuentro deportivo

En México ocurrió un hecho similar, cuando un remolino sorprendió a los jugadores que disputaban un partido de futbol en el municipio de Tlatlauquitepec, Puebla.

Un video que se compartió en redes sociales captó el momento exacto en que la cancha se cubrió con una gran nube de tierra, mientras los deportistas corrieron para tratar de protegerse.

Espectacular remolino en #Tlatlauquitepec, Puebla, Mexico el 4 de abril.

Video: Alerta Roja

Vía @severeweatherEU pic.twitter.com/9H7fZlG4SS — Geól. Sergio Almazán (@chematierra) April 6, 2017

Este fenómeno es conocido como “diablo de polvo” y es común en el sur de Puebla, durante las temporadas de calor, dijo a un medio internacional un representante del gobierno estatal.

Los “diablos de polvo” aparecen cuando el calor se concentra en una parte del suelo y la diferencia de temperaturas en el aire cercano al suelo y el de la parte superior, crea el efecto de remolino o tolvanera.

Te puede interesar: Liberan a jugadores de Boca Juniors tras detención en Brasil

