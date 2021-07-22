Video: Rata interrumpe sesión del Parlamento de Andalucía

Una rata se coló durante la sesión del Parlamento de Andalucía, España, donde se votaba la designación de Susana Díaz como senadora, pero el caos se apoderó del recinto cuando todos los presentes intentaron mantenerse alejados del animal.

Un video captó el momento en que Marta Bosquet, presidenta del Parlamento, le pedía a la secretaria que llamara a los diputados a votar el nombramiento de Díaz; sin embargo, no pudo terminar su discurso debido a la sorpresa que le causó ver a este animal en plena sesión.

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En ese momento el resto de los diputados comenzaron a buscar debajo de sus lugares, para verificar que la rata no estaba cerca. Algunos señalaron el sitio donde se mantenía oculto el roedor, que le arrebató un grito de sorpresa a la presidenta del Parlamento.

Tras varios minutos de caos en el salón de plenos del Hospital de las Cinco Llagas, sede de la Cámara de Andalucía en Sevilla, se escucharon algunos aplausos, lo que indicó que la rata fue capturada, para tranquilidad de los asistentes a esta sesión.

“Después de este episodio, que afortunadamente se ha resuelto de forma satisfactoria, le ruego a la señora secretaria y si nada lo impide, que procedamos a la lectura y al llamamiento de los diputados para que puedan depositar la papeleta”, pidió Bosquet.

A rat interrupts Andalusia's parliament session in Spain 🐀 pic.twitter.com/tRAlnRjUSu — Reuters (@Reuters) July 22, 2021

Diputado dice que muy pocos se mantuvieron en su lugar tras la aparición de la rata

Según medios internacionales, Juan Marín, vicepresidente de la Junta, fue el encargado de expulsar a la rata, que generalmente forma parte de los roedores que corren por los patios del antiguo Hospital de las Cinco Llagas, pero que hasta ahora, no habían entrado al recinto para interrumpir las actividades de los diputados.

Solo unos cuantos valientes, como mis admirados Gutiérrez Mellado, Suárez y Carrillo, hemos aguantado sentados en nuestro escaño.

Así bromeó el diputado Ramón Herrera, quien compartió en Twitter su reacción a este inesperado suceso. Mientras que el consejero de Presidencia, Elías Bendolo, declaró a medios españoles que la rata “no es la especie más peligrosa que hay en el Parlamento”.

🐀Solo unos cuantos valientes, como mis admirados Gutiérrez Mellado, Suarez y Carrillo, hemos aguantado sentados en nuestro escaño. 😂😂



Una pequeña broma, porque nunca podremos estar a su altura https://t.co/ucAJbORKTc — Ramón Herrera (@Rherrera25) July 21, 2021

Cuando los diputados de Andalucía pudieron emitir su votación, los resultados mostraron que Susana Díaz fue elegida por 88 votos a favor como senadora por circunscripción autonómica.

Antes de que iniciara la sesión, misma que fue interrumpida por la enorme rata, los diputados guardaron un minuto de silencio en memoria de Plácido Fernández-Viagas, un magistrado que tuvo un lugar importante en el Cuerpo de Letrados del Parlamento de Andalucía hasta su jubilación, en 2017.

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