VIDEO| Rescatan a hombre que intentaba arrojarse de un puente peatonal en Iztapalapa

Trágica mañana en la capital del país. En las primeras horas de este 14 de septiembre 2026, un hombre trató de arrojarse de un puente peatonal, ubicado en la calzada Ignacio Zaragoza, en la alcaldía Iztapalapa, Ciudad de México.

Los hechos ocurrieron a la altura del balneario Elba. El hombre logró ser rescatado por el equipo de bomberos de la capital del país.

Así fue el rescate del hombre que intentó arrojarse de un puente en Zaragoza

En redes sociales, se compartió el video del momento exacto en el que el hombre intenta aventarse del puente peatonal y es rescatado por los servicios de emergencia; desata preocupación de cientos de usuarios.

Las imágenes muestran como el sujeto se encontraba parado en la parte superior del puente, mientras habla con cuatro personas del equipo de bomberos; no se sabe que les dijo, pero el hombre hacía varios ademanes con las manos.

Sin pensársela dos veces, uno de los uniformados aprovecho el momento de distracción y se abalanzo en contra del hombre, quien intentó escapar de su agarré. Rápidamente, los otros elementos lo tiraron sobre la estructura para poder contenerlo. Al ser atrapado, el hombre soltaba algunos gritos desgarradores.

Rescate en Iztapalapa ⚠️



Servicios de emergencia rescataron a un hombre que amenazaba con arrojarse desde un puente peatonal en calzada Ignacio Zaragoza, a la altura del balneario Elba, en @Alc_Iztapalapa.



Vía: @R_Perez_11 pic.twitter.com/QgjZLuahQg — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) September 14, 2026

¿Qué se sabe sobre la persona que intentó lanzarse del puente en Ignacio Zaragoza?

Por el momento se desconoce la identidad de la víctima que trató de quitarse la vida, así como las razones por las que se encontraba en aquella estructura.

A través de redes sociales, los Bomberos de la Ciudad de México aseguraron que el hombre se encontraba a salvo, después de que lo bajaran de la estructura.