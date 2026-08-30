Niña de 6 años sobrevive de milagro tras quedar 60 horas atrapada bajo los escombros en Nepal

En medio de la destrucción provocada por las inundaciones en la frontera entre Nepal y China, comienzan a surgir historias que devuelven un poco de esperanza, tal es el caso de Manisha; una niña de apenas 6 años que fue encontrada con vida después de permanecer 60 horas atrapada bajo los escombros.

La riada, causada por el desprendimiento glaciar del pasado miércoles 26 de agosto, ha dejado un saldo de más de 700 personas muertas y hasta ahora 3 mil 48 desaparecidos.

VIDEO: Así rescataron a niña de 6 años bajo los escombros en Nepal

Los videos difundidos muestran cómo los equipos de emergencia tuvieron que abrirse paso entre las piedras y el lodo acumulado para localizar a la pequeña.

Manisha se encontraba a unos 200 metros cuesta abajo de un puesto policial, en la localidad de Timure, donde permaneció atrapada durante casi 60 horas.

🇳🇵| #Nepal, una niña de 6 años que permaneció aproximadamente 3 días bajo los escombros fue rescatada. pic.twitter.com/x9Cro0vHDd — Dan-i-El (@Danielibertari0) August 30, 2026

La niña fue finalmente rescatada entre los escombros, cubierta de lodo. En el video se observa cómo paramédicos nepaleses la envuelven cuidadosamente en una gruesa manta y le dan alimento mientras recibe atención.

El rescate, ocurrido después de casi 60 horas de estar atrapada, conmovió rápidamente y se convirtió en una de las historias de esperanza que han surgido tras la devastadora avalancha que sepultó varias comunidades.

¿Qué se sabe de los padres de la niña en Nepal?

De acuerdo con CNN, la niña fue identificada como Manisha Magar, quien vivía con sus padres en la pequeña localidad debido al trabajo de su madre en Global IME Bank.

Tras ser rescatada y recibir primeros auxilios, Manisha fue trasladada en helicóptero a Katmandú después de ser ingresada a una clínica del distrito de Rasuw.

Más tarde el medio internacional confirmó que la pequeña logró reunirse con su madre y padre, quienes fueron rescatados un día después de las inundaciones.

A horrific scene of severe flooding at the Rasuwagadhi border point on the Nepal-Tibet border.

The strong currents wreaked havoc across the area, leaving 400 pilgrims and 105 Indian tourists also missing in the Nepal floods.#NepalFloods #Nepal #Rasuwa #FlashFlood #Floods pic.twitter.com/dwAX12Gj7l — Ravi Pandey🇮🇳 (@ravipandey2643) August 26, 2026

¿Qué causó la inundación en Nepal?

Las riadas fueron causadas por un colapso glaciar en la región del macizo de Langtang, cerca del paso de Rasuwagadhi, en la frontera entre Nepal y el Tíbet.

El desprendimiento de la masa de hielo bloqueó el río Lhende Khol, lo que causó que el cauce subiera de nivel y se liberara de golpe, arrasando comunidades enteras.

