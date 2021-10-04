VIDEO: Rusia lanza misiles hipersónicos desde un submarino

La armada de Rusia realizó por primera vez el lanzamiento de dos misiles de crucero hipersónico "Tsirkon" desde un submarino, informó el Ministerio de Defensa de ese país.

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Los dos misiles fueron lanzados desde submarino "Severodvinksk", el cual está emplazado en el mar Blanco, contra un objetivo naval en el mar de Barents. El primero fue lanzado desde la superficie, y luego, otro desde una profundidad de 40 metros.

"Según los datos de control objetivo el vuelo del misil correspondió a los parámetros requeridos e impactó el objetivo", afirmó el Ministerio de Defensa de Rusia, que calificó la prueba de "exitosa", en referencia al primer lanzamiento, realizado sobre la superficie del mar.

Los militares de Rusia informaron que el vuelo del proyectil lanzado desde las profundidades también "correspondió a los parámetros requeridos". Durante las pruebas de superficie, los misiles lanzados alcanzaron alturas máxima de 28 kilómetros y destruyeron blancos ubicados a 450 kilómetros.

Estos misiles son capaces de desarrollar una velocidad hipersónica superior a Mach 8.

Corea del Norte acusa a la ONU de doble estandar por pruebas de misiles

Corea del Norte acusó el domingo que el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas aplicó un doble estándar sobre las actividades militares entre los Estados miembros, según el medio estatal KCNA, en medio de las críticas internacionales por sus recientes pruebas de misiles.

El Consejo de Seguridad de la ONU se reunió a puerta cerrada el viernes a petición de Estados Unidos y otros países por los lanzamientos de misiles del Norte.

La reunión se produjo un día después de que Pyongyang disparara un misil antiaéreo nuevo, el último de una reciente serie de pruebas armamentísticas que incluyen el lanzamiento de un misil hipersónico nunca antes visto, misiles balísticos y un misil de crucero con potencial de capacidad nuclear.

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