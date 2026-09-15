¡El robo más gordo! Sujeto roba un tinaco en Edomex y se lo lleva rodando por la calle (VIDEO)

Hasta qué nivel de inseguridad se vive en el Estado de México (Edomex), donde incluso se ha normalizado el robo de un tinaco de agua de un deportivo ubicado en la colonia Prizo I, en el municipio de Ecatepec.

El hombre habría aprovechado la madrugada para sacar el tinaco y escapar con él rodeándolo por la calle; un robo muy insólito que genera más interrogantes que otra cosa.

VIDEO: Así fue el robo de tinaco en Ecatepec, Edomex

El hecho ocurrió alrededor de las 5:43 de la mañana del sábado 12 de septiembre, cuando todavía no amanecía y absolutamente nadie caminaba por las calles.

El video muestra al ladrón por una de las calles de la colonia mientras corre y empuja el tinaco, aparentemente vacío, después de haberlo robado del deportivo.

El sujeto habría ingresado infraganti al deportivo Prizo I y sustraído uno de los tinacos utilizados para almacenar agua potable. Posteriormente, salió del lugar y creyendo que nadie lo vería se puso a correr.

El lugar donde habría ocurrido el robo fue reinaugurado el pasado 5 de septiembre, es decir en menos de un mes ya registró su primer atraco.

Cifras de inseguridad en Edomex 2026

La ENVIPE 2026, encuesta del INEGI que mide delitos ocurridos durante 2025 y la percepción de inseguridad, reveló los estados más inseguros del país, donde el Edomex encabezó la lista.

Con base en los datos, el 90% de la población adulta considera inseguro vivir en la entidad, donde se registraron al menos 40 mil 915 delitos por cada 100 mil habitantes en 2025.

Entre los incidentes con más reportes se encuentran:

