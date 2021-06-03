VIDEO: Superman brasileño fracasa al detener un autobús con la mano

Un comediante conocido como el Superman brasileño quiso realizar un acto digno de superhéroes pero no resultó como esperaba, ya que al intentar detener un autobús con la mano, fue inesperadamente golpeado por la unidad.

El accidente ocurrió en el municipio de Barra dos Coqueiros, en la región metropolitana de Aracaju, el pasado 30 de mayo y fue mostrado en redes sociales por Luiz Ribeiro de Andrade, el comediante de 35 años.

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En el video se puede observar que el Superman brasileño, vestido con el clásico traje azul y rojo, estaba a la mitad de una carretera y se disponía a mostrar la fuerza que caracteriza al verdadero “hombre de acero”, pero las cosas no resultaron como esperaba.

Cuando el autobús avanzó, el comediante hizo un par de movimientos para acomodarse y dar la impresión de que la unidad se detendría con su mano; sin embargo, fue embestido y lo que hizo fue bromear sobre el incidente.

“Ahora he visto que realmente estoy hecho de acero”, bromeó el Superman brasileño al salir ileso del accidente.

Luiz Ribeiro grabó el momento y lo compartió en redes sociales con el mensaje “¿Será que soy de acero?”, hasta el momento tiene más de 14 mil reproducciones en Instagram.

Conductor del autobús no fue responsable de golpear al Superman brasileño

En entrevista con medios locales, el cómico aseguró que tenía planeado hacer esta demostración de su supuesta fuerza como superhéroe, pero calculó mal la distancia y el autobús lo golpeó, cuando la idea era mostrar que podía detenerlo con la mano.

El Superman brasileño asumió toda la responsabilidad de este accidente y aseguró que el conductor del vehículo no tuvo la culpa de golpearlo cuando grabaron la escena.

“Acudí a la empresa de autobuses para que el conductor no fuera sancionado, no había ningún problema con los frenos. Él hizo lo que pudo y yo actué mal, era una broma que siempre hago, pero esta vez casi se convirtió en accidente”, reconoció el comediante.

Explicó que a pesar del impacto del autobús, el golpe que recibió no fue grave “porque tenía la mano de Dios”, quien actuó en ese momento para protegerlo.

Por su parte, el Sindicato de Empresas de Transporte de Pasajeros de Aracaju confirmó que el conductor del autobús no tuvo la culpa y pidió a las personas que no intentaran imitar al comediante.

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