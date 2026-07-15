VIDEO | “No se pongan tristes ": policía graba video antes de morir en puente en León

Lo vieron por última vez en un video. Grabación en la que envío un mensaje y después se supo que había muerte tras caer desde un puente. Aquel hombre era un policía municipal de León, Guanajuato.

En redes sociales se publicaron grabaciones con imágenes fuertes. Los videos documentaron instantes previos antes de que perdiera la vida y el momento en que murió.

¿Qué pasó con el policía de León que murió desde un puente?

Un policía—identificado en redes sociales como Orlando Maciel—grabó un video al parecer desde una patrulla, pero después se supo que se arrojó desde el puente.

El oficial compartió en el video que quería dar un consejo a las personas que lo conocían, con quienes tuvo historias o alguna anécdota:

"Por favor, siempre tomen como primordial su salud mental. No dejen que nadie se las juegue con ustedes, que sus emociones (no) dependan de ellos. Quiéranse, cuídense mucho, estén con su familia, valórense.

"Yo les quiero pedir algo a las personas que me llegaron a tener cierta estima; no se pongan tristes por esto que hice. Llevaba nucho tiempo con una depresión silenciosa que me terminó consumiendo y opté por tomar las peores decisiones, pero ya estoy tranquilo, ya estoy descansando, ya por fin mi mente dejó de sonar", expresó antes de morir.

🚨 Un policía en activo de León Guanajuato, se suicido en el Conector Vial Juan Pablo II.



El oficial se despidió en un video momentos antes del hecho. pic.twitter.com/b8VGeDdNUe — Irving (@IrvingPineda) July 15, 2026

Cierran la circulación por muerte de policía de León

La Secretaría de Seguridad, Prevención y Prtección Ciudadana de León solo compartió que la circulación fue cerrada sobre la parte baja del distribuidor vial Juan Pablo ll, de bulevar la Luz a bulevar las Torres, de norte a sur sobre bulevar Morelos.

Horas después, la institución de seguridad cambió la foto de perfil de su cuenta oficial de Facebook con un moño negro en señal de luto, pero se reservó a dar más detalles del caso.